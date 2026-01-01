Incendie dans un immeuble à logements à Beauceville

Un immeuble à logements du 585, 9e avenue à Beauceville est présentement la proie des flammes.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été alertés vers l'heure du midi, alors que de la fumée se dégageait du 3e étage de l'édifice, a indiqué le directeur, Daniel Fortin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

L'édifice a été évacué et au moment de publier, on tentait de repérer le foyer principale de l'incendie.

Les pompiers de Saint-Joseph (camion-échelle) et de Saint-Victor ont aussi été appelés en renfort.

D'autres infos à venir.