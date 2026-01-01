Nous joindre
Incendie dans un immeuble à logements à Beauceville

durée 13h55
9 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un immeuble à logements du 585, 9e avenue à Beauceville est présentement la proie des flammes.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été alertés vers l'heure du midi, alors que de la fumée se dégageait du 3e étage de l'édifice, a indiqué le directeur, Daniel Fortin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

L'édifice a été évacué et au moment de publier, on tentait de repérer le foyer principale de l'incendie.

Les pompiers de Saint-Joseph (camion-échelle) et de Saint-Victor ont aussi été appelés en renfort.

D'autres infos à venir.

