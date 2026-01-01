Nous joindre
Océanne Norchet a été retrouvée

durée 10h05
24 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

MISE À JOUR : La jeune femme a finalement été retrouvée saine et sauve.

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver Océanne Norchet, 16 ans, de Rimouski.

Cette dernière pourrait se trouver dans la grande région de Québec ou en Beauce.

Elle a été vue pour la dernière fois le 23 janvier vers 11h30 près de l’avenue Ross à Rimouski. Elle portait, un jeans, un coton ouaté et un manteau noir sans capuchon. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. 

Description
Taille : 1, 52 m (5 pi 0 po)
Poids : 57 kg (125 lb) Cheveux : blonds Yeux : bleus
Particularités : Porte des lunettes de vue

Toute personne qui apercevrait Océanne Norchet est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

