Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 9-1-1 de prochaine génération, la Sûreté du Québec (SQ) amorce le retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141, actuellement utilisées pour joindre la SQ.

Grâce à la couverture élargie du réseau 9-1-1 et aux avancées technologiques, ces lignes deviendront bientôt obsolètes. À compter du 1er juin 2026, elles seront progressivement désactivées. Il est donc essentiel que tout appel urgent soit fait au 9-1-1.

Par ailleurs, les appels non urgents devront se faire directement dans les postes de police locaux. À cet effet, un outil de recherche a été développé : TROUVER UN POSTE.

Les lignes actuelles resteront accessibles durant la transition et un message automatisé y sera diffusé afin de diriger adéquatement les citoyens vers les services appropriés. La SQ maintiendra son offre de services tout en s’assurant d’offrir une chaîne d’intervention optimale aux citoyens et citoyennes.

Pour de plus amples détails sur ce changement, consultez le site internet de la SQ en cliquant ici.