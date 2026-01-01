La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 18 février, vers 22 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté deux véhicules immobilisés sans phares allumés, sur l’accotement de l’autoroute 73, à la hauteur de Sainte-Marie. Un homme se trouvant debout du côté conducteur a expliqué aux policiers qu’il aidait son amie, puisque l’antidémarreur éthylométrique de son véhicule était défectueux, et qu’il avait finalement réussi à le faire fonctionner.

En effectuant des vérifications, les policiers ont constaté que la conductrice de l’un des deux véhicules, une femme de 36 ans de Sainte-Marie, avait comme condition à son permis de conduire d’utiliser un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique. Les policiers ont également remarqué qu’elle dégageait une odeur d’alcool. Ils lui ont alors demandé de souffler dans l’appareil de détection, qui a révélé la présence d’alcool dans son organisme.

Son permis de conduire a immédiatement été suspendu pour une période de 90 jours. Elle a reçu un constat d’infraction de 524 $ pour le non-respect de la tolérance zéro alcool, ainsi qu’un autre constat de 2 250 $ pour ne pas avoir respecté les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique.

— Le 28 février, vers 2 h 30, des ambulanciers ont contacté des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce, alors qu’ils suivaient un véhicule louvoyant sur le rang Saint-Henri, à Saint-Bernard. Les ambulanciers ont finalement été témoins d’une sortie de route, et ce, sans que le conducteur ait appuyé sur les freins.

Le conducteur, un homme de 26 ans de Saint-Patrice-de-Beaurivage, est allé à la rencontre des ambulanciers et a mentionné qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il était fatigué. À l’arrivée des policiers, l’individu a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste afin de se soumettre à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient largement au-dessus de la limite permise. Il a été libéré avec promesse de comparaître. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

— Dans la nuit du 5 mars, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour le vol d’un VTT (Marque Yamaha Grizzly, année 2002), dans le secteur du rang Saint-Evelyne, à Saint-Georges. Une enquête est en cours.

— Le 8 mars, en fin d’après-midi, est survenu un vol d’automobile sur un stationnement situé sur la 18e Rue, à Saint-Georges. Le véhicule, un Ford Fiesta 2017 gris, était en marche, au moment où le conducteur venait de descendre pour entrer dans l’édifice quelques minutes. Une enquête est en cours.

— Le 8 mars, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan se sont rendus à une résidence de la 4e avenue, près de la 129e rue à Saint-Georges, pour une plainte de méfait sur bien privé. Une vitrine venait d’être fracassée à l’aide d’un plomb, possiblement projeté par une carabine à air comprimé. Une enquête est en cours.

La semaine en bref

— Les 19 et 20 février, une opération spéciale (OPS) matinale, de 4 h à 7 h, s’est tenue sur la l’autoroute 73 entre Saint-Isidore et Scott. Au cours de ces deux opérations, les policiers ont donné 15 constats d’infraction pour excès de vitesse, ainsi qu’un constat pour non-respect du corridor de sécurité. Le constat pour la vitesse la plus élevée a été de 140 km\h.

— Le 21 février, vers 4 h, un policier de la MRC de la Nouvelle-Beauce effectuait une opération de surveillance de vitesse sur l’Autoroute 73, à Saint-Isidore, lorsqu’il a intercepté une conductrice de 18 ans, de Sainte-Marie, circulant à 170 km/h. Elle a reçu un constat d’infraction de 1 468 $, assorti de 14 points d’inaptitude et son permis de conduire a été suspendu immédiatement pour une période de sept jours.

— Le 22 février, vers minuit, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel signalant un véhicule à la conduite erratique circulant complètement sur l’accotement. Les agents ont localisé et intercepté le conducteur de 27 ans, habitant à Saint-Georges, sur l’autoroute 73 à la hauteur de Sainte-Marie. Après avoir échoué au test de l’appareil de détection approuvé, il a été arrêté et conduit au poste, afin de se soumettre à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient largement supérieurs à la limite permise. Son véhicule a été remisé, son permis de conduire suspendu pour 90 jours et il a été libéré avec promesse de comparaître.

— Le 25 février, vers 11 h 30, une femme de 33 ans, originaire de Notre-Dame-des-Pins, a été interceptée par des policiers de la Nouvelle-Beauce, alors qu’elle circulait à 134 km/h sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph. Après vérification, les agents ont constaté que son permis de conduire faisait l’objet d’une sanction. Elle a reçu un constat d’infraction de 288 $, assorti de trois points d’inaptitude pour excès de vitesse, ainsi qu’une amende de 524 $ pour avoir conduit malgré la sanction. Son véhicule a également été saisi pour une période de 90 jours.