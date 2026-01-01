Nous joindre
Utilisation du 911

Vers la fin du *4141 pour joindre la Sûreté du Québec

durée 14h00
27 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 9-1-1 de prochaine génération, la Sûreté du Québec (SQ) amorce le retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141, actuellement utilisées pour joindre la Sûreté du Québec (SQ).

Grâce à la couverture élargie du réseau 9-1-1 et aux avancées technologiques, ces lignes deviendront bientôt obsolètes. À compter du mois de juin prochain, elles seront progressivement désactivées. Il est donc essentiel que tout appel urgent soit fait au 9-1-1.

Par ailleurs, les appels non urgents devront se faire directement dans les postes de police locaux.

La Sûreté du Québec assure tout de même que les lignes actuelles resteront en service durant la période de transition. De plus, elle maintiendra son offre de services tout en s’assurant d’offrir une chaîne d’intervention optimale aux citoyens et citoyennes.

