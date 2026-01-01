Ivre, il tente d'échapper à la SQ, mais fait une sortie de route

Un conducteur ivre a tenté d'échapper à la police avant de faire une sortie de route et d'être arrêté à Frampton.

C'est le 18 janvier, vers 11 h 30, que l'homme âgé de 40 ans et résident de Saint-Elzéar a été repéré par une policière de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il circulait alors à 150 km/h dans une zone de 70 km/h sur la route 112, à Frampton. La policière s'est donc lancé à sa poursuite, mais elle l'a perdu de vue.

En poursuivant sa patrouille sur la route 112, elle a toutefois retrouvé le véhicule accidenté contre un poteau à l’intersection des routes 112 et 275. En raison de l’odeur d’alcool émanant du conducteur, l'agente de police lui a ordonné de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA).

Ainsi, l'Elzéarois a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste, où ses résultats à l’éthylomètre dépassaient la limite permise. En raison de récidives, l’individu a été détenu jusqu’à sa comparution le lendemain.

Il fait face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, de bris de probation et de fuite. Le véhicule a été saisi pour une période de 90 jours. Il recevra également plusieurs constats d’infraction, notamment pour grand excès de vitesse, non-respect de la tolérance zéro alcool, conduite d’un véhicule non muni d’un antidémarreur éthylométrique et pour avoir circulé avec des pneus non conformes.

Sécurité routière

Le 17 janvier, la Sûreté du Québec a effectué des patrouilles en motoneige de 10 h à 17 h dans les municipalités de Saint-Anselme, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Frampton, ainsi qu’à Sainte-Marguerite, incluant une présence à l’événement « Snowcross » et une visite au club de motoneige de Sainte-Marie.

Au cours de l’opération, 40 motoneiges et 10 autres véhicules hors route ont été interceptés. Les policiers ont donné au total quatre constats d’infraction en vertu de la LVHR, ainsi que trois avertissements.

Prévention lors des randonnées hivernales

La Sûreté du Québec rappelle quelques conseils pour préparer adéquatement vos randonnées hivernales :

- planifiez votre randonnée et avisez vos proches de votre parcours et de sa durée;

- ne partez pas seul;

- vérifiez les prévisions météorologiques et adaptez l’itinéraire et les équipements en fonction;

- vérifiez si le sentier est ouvert en contactant le gestionnaire du réseau;

- équipez-vous d’une trousse de premiers soins;

- prévoyez une lampe de poche, des allumettes étanches, un sifflet et un couteau;

- prévoyez de la nourriture sèche et déshydratée qui se conserve au froid;

- stockez votre eau dans une gourde isolante ou un thermos;

- prévoyez toujours un moyen de communication et gardez-le au chaud.

Les conditions peuvent être changeantes, demeurez alerte! La clé d’une randonnée sécuritaire est la préparation.