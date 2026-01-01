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Match de hockey

Un arbitre agressé à l'aréna de Lac-Etchemin

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15 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un arbitre a subi des blessures à une épaule, après avoir été agressé par un spectateur à l'issue d'un match de hockey, disputé hier soir à l'Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin.

L'information a été confirmée par le service des communications de la Sûreté du Québec, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Dans une courte vidéo publiée sur la page Facebook Hockeytown St-Joseph, on voit le 2e de trois arbitres, alors qu'il venait de sortir de la glace, être poussé puissamment dans le dos par un spectateur arrivé à la course. L'individu a aussi bousculé le premier arbitre qui ouvrait la marche, alors que les officiels étaient en route pour joindre le vestiaire. L'incident est survenu vers 21 h 15.

L'arbitre aurait subi des blessures à l'épaule. La porte-parole de la SQ n'était pas en mesure de confirmer s'il avait été transporté vers un centre hospitalier pour y être traité.

Quant à l'agresseur, un homme de 39 ans, il a été arrêté et libéré avec promesse de compraître en cour. Il pourrait notamment faire face à des accusations de voies de fait causant des blessures.

Le match aurait opposé des équipes de Beauceville et Lac-Etchemin dans le calibre Junior B, mais en EnBeauce.com n'a pu confirmer cette information et identifier les clubs en présence.

 

 

 

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