Accident à Notre-Dame-des-Pins

Un accident de la route est survenu aux alentours de 14 h ce vendredi, devant le commerce Auto du Boulevard KIA situé sur la Route-du-Président-Kennedy à Notre-Dame-des-Pins.

Deux véhicules sont impliqués dans la collision, dont un pick-up. Les pompiers de la ville de Saint-Georges se sont rendus sur place pour prêter mains fortes aux ambulanciers.

La Sûreté du Québec est également présente.

Au moment d'écrire ces lignes, on ne sait pas s'il y a des blessés, ni le nombre de personnes impliquées.

Plus d'informations suivront, car l'opération est en cours.