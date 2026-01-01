Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Accident mortel à Sainte-Rose-de-Watford

Des funérailles dans l'intimité pour Xavier Landry-Rousseau

durée 10h30
19 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les funérailles de Xavier Landry-Rousseau, décédé tragiquement dans un accident survenu le 7 mars, auront lieu «en toute intimité», à la demande de sa famille.

C'est ce qu'indique l'avis de décès que vient de faire paraître la maison funéraire Edgar Mercier & fils.

Rappelons que l'étudiant de 13 ans, qui fréquentait la Polyvalente Benoit-Vachon à Sainte-Marie, est mort à la suite du capotage de l'autobus, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford, dans lequel il prenait place avec ses collègues du Corps de cadets de Sainte-Marie.

Le décès du jeune résident de Scott, qui était aussi un bon karatéka, a provoqué une onde de choc dans la communauté.

Les causes de l'accident sont toujours sous enquête par les autorités policières et le bureau du coroner.

La famille recevra quand même les condoléances au salon Edgar Mercier & fils de Sainte-Marie, le jeudi 26 mars, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, et le vendredi 27 mars, de midi à 14 h. Un dernier hommage aura lieu ultérieurement en toute intimité.

Oure ses parents, Valérie Gaillardetz Rousseau et Pascal Landry, il laisse aussi dans le deuil son frère Logan.

À lire également

Accident mortel à Sainte-Rose-de-Watford: l'identité de la victime rendue publique

Accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford: un mineur est décédé

Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Surveillance des véhicules lourds: 1 890 constats d’infraction en février

Publié hier à 9h00

Surveillance des véhicules lourds: 1 890 constats d’infraction en février

Avec l’appui des contrôleurs routiers de Contrôle routier Québec (CRQ), les policiers municipaux et la Sûreté du Québec (SQ) ont mené de nombreuses interventions auprès des conducteurs de véhicules lourds en février.  Le bilan du mois est le suivant :   • 722 opérations, dont 58 opérations conjointes avec Contrôle routier Québec • 1 994 ...

LIRE LA SUITE
Plus de 3000 adresses privées d'électricité en Beauce

Publié le 16 mars 2026

Plus de 3000 adresses privées d'électricité en Beauce

Plus de 3 000 adresses sont privées d'électricités depuis 13 h 17 aujourd'hui en raison d'un bris d'équipement. Au moment d'écrire ces lignes, on comptait: - 1 078 adresses dans le secteur de Saint-Jean-de-Lande, - 1 091 adresses à Saint-Martin, - ainsi que 1 565 adresses du côté de Saint-Robert-Bellarmin. Il y aussi 63 adresses touchées ...

LIRE LA SUITE
Un arbitre agressé à l'aréna de Lac-Etchemin

Publié le 15 mars 2026

Un arbitre agressé à l'aréna de Lac-Etchemin

Un arbitre a subi des blessures à une épaule, après avoir été agressé par un spectateur à l'issue d'un match de hockey, disputé hier soir à l'Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin. L'information a été confirmée par le service des communications de la Sûreté du Québec, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Dans une courte vidéo ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge