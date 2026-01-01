Des funérailles dans l'intimité pour Xavier Landry-Rousseau

Les funérailles de Xavier Landry-Rousseau, décédé tragiquement dans un accident survenu le 7 mars, auront lieu «en toute intimité», à la demande de sa famille.

C'est ce qu'indique l'avis de décès que vient de faire paraître la maison funéraire Edgar Mercier & fils.

Rappelons que l'étudiant de 13 ans, qui fréquentait la Polyvalente Benoit-Vachon à Sainte-Marie, est mort à la suite du capotage de l'autobus, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford, dans lequel il prenait place avec ses collègues du Corps de cadets de Sainte-Marie.

Le décès du jeune résident de Scott, qui était aussi un bon karatéka, a provoqué une onde de choc dans la communauté.

Les causes de l'accident sont toujours sous enquête par les autorités policières et le bureau du coroner.

La famille recevra quand même les condoléances au salon Edgar Mercier & fils de Sainte-Marie, le jeudi 26 mars, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, et le vendredi 27 mars, de midi à 14 h. Un dernier hommage aura lieu ultérieurement en toute intimité.



Oure ses parents, Valérie Gaillardetz Rousseau et Pascal Landry, il laisse aussi dans le deuil son frère Logan.