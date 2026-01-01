Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Plusieurs interventions en sécurité routière ont eu lieu au quatre coins de la Beauce durant la dernière semaine.

Le 7 mars, vers 12 h, un individu a contacté la police pour signaler qu’un véhicule était renversé sur le toit en bordure de la route 275, à Frampton. À leur arrivée sur les lieux, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont obtenu des motifs raisonnables de croire que le conducteur, un homme de 54 ans de Frampton, avait les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été arrêté et conduit au poste de police afin de se soumettre à des tests à l’aide d’un appareil de détection approuvé. Les résultats se sont avérés largement supérieurs à la limite permise. Son véhicule a été remisé, son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours et il a été libéré avec une promesse de comparaître.

Vers 18 h ce jour-là, les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une sortie de route sur le rang de la Rivière, à Saint-Isidore. Sur place, ils ont obtenu des motifs raisonnables de soupçonner que la conductrice, une femme de 51 ans de Saint-Gilles, avait les capacités affaiblies par l’alcool. Les policiers lui ont fait passer un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA), qui a, en effet, révélé la présence d’alcool. Elle a été arrêtée et conduite au poste de police de la Nouvelle-Beauce afin de fournir des échantillons d’haleine. Les résultats dépassaient largement le double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours, son permis de conduire suspendu pour 90 jours, et elle a été libérée avec une citation à comparaître.

Lors d'une patrouille à Saint-Lambert-de-Lauzon le 11 mars vers 9 h 30, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont entendu un véhicule bruyant circulant sur la rue du Pont. Ils ont intercepté le conducteur, un homme de 21 ans de Saint-Gilles, qui était incapable de fournir son permis de conduire, son certificat d’immatriculation ainsi que son attestation d’assurance. De plus, il ne possédait aucune pièce d’identité. L’individu s’est d’abord identifié verbalement en donnant le nom et la date de naissance d’une autre personne, mais lors des vérifications, le policier a constaté qu’il ne s’agissait pas de sa véritable identité. Le conducteur s’est ensuite correctement identifié. Il s’est avéré que son permis de conduire était sanctionné en raison d’amendes impayées. Le contrevenant a reçu trois constats d’infraction de 74 $ chacun, pour ne pas avoir en sa possession son permis de conduire, son certificat d’immatriculation et son attestation d’assurance, ainsi que deux constats de 524 $ chacun pour avoir trompé un agent de la paix par de fausses déclarations et pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction.

La nuit suivante, vers 1 h du matin, les agents ont intercepté un véhicule sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie, alors qu’il circulait avec les phares éteints dans l’obscurité. Lors de l’interception, le conducteur s’est immobilisé sur le trottoir. Les policiers ont constaté que le conducteur, un homme de 48 ans de Saint-Elzéar, avait les mains tremblantes lorsqu’il tentait de présenter ses documents, qu’il était très agité et qu’il parlait rapidement. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et transporté au poste de police, afin de se soumettre à une évaluation par un agent évaluateur (AERD). Lors de son arrestation, il a insulté les policiers et criait. Une fouille accessoire du véhicule a permis de découvrir un sac contenant une poudre blanche. Il a donc également été arrêté pour possession de stupéfiants. Son véhicule a été remisé, son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours et il a été libéré avec une citation à comparaître.

De plus, dans la soirée du 14 mars, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan sont intervenus à Saint-Jean-de-la-Lande pour une sortie de route impliquant un véhicule automobile. La conductrice, âgée de 26 ans, a été conduite au centre hospitalier de Beauce Etchemin pour des blessures mineures. Comme elle aurait conduit avec les capacités affaiblies par les drogues et l’alcool, une prise de sang a été effectuée pour expertise. Son véhicule a été remorqué et remisé, de plus son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Ce même soir vers 23 h 30, les policiers du Centre de services de Pont-rouge ont arrêté un conducteur âgé de 31 ans, de Saint-Isidore, pour conduite avec les capacités affaiblies sur l’Autoroute 73 Sud, au KM 114, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Au préalable, il avait fait une sortie de route. Il a été blessé légèrement et transporté au centre hospitalier de Lévis, où des prélèvements sanguins ont été effectués afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Ceux-ci ont été envoyés pour analyse. Il n’avait aucun antécédent judiciaire.