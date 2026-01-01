Tests des sirènes d'alarme ce matin

La Ville de Beauceville effectuera des tests de ses deux sirènes d’alarme, ce mardi 10 février entre 11h30 et midi.

Le tout sera d'une durée approximative de 15 à 20 minutes.

Ces sirènes sont utilisées lors de situations, surtout liées à la crue des eaux, et selon les indications du Service de sécurité incendie.

L'une est située à l'hôtel de ville actuel, et l’autre, à la caserne incendie.

Les tests peuvent être entendus bien au-delà de la zone urbaine, en raison de la portée des sirènes. «Nous les effectuons lorsqu'il n'y a pas de situation d'urgence pour ne pas trop inquiéter la population», est-il indiqué dans la communication publique.