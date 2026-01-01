Nous joindre
Saint-Georges

Décès d'un travailleur sur un chantier de construction

durée 20h35
11 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un homme dans la cinquantaine est décédé aujourd'hui sur un chantier de construction de la 151e rue à Saint-Georges.

Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, vers 12 h 15, à la suite de la découvrte d'un travailleur inanimé, a indiqué l'agente Élisabeth Marquis du Service des communications de la Sûreté du Québec. 

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur place avant que l’homme ne soit transporté d’urgence vers l'hôpital de Saint-Georges, où son décès a été constaté.

Le Service de sécurité incendie avait été demandé en sauvetage pour assister les paramédics, puisque l'homme se trouvait au 3e étage du bâtiment en construction.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête, en collaboration avec le Service d’identité judiciaire ainsi que le bureau du coroner, pour déterminer  les circonstances exactes de l’événement. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail mène aussi son enquête.

L'incident ne serait pas lié à une altercation ni à l’intervention d’une autre personne. Les premières constatations portent à croire que l'homme aurait été victime d'un malaise.

