Sûreté du Québec

Des centaines d'amendes remises aux conducteurs de véhicules lourds en janvier

durée 10h00
12 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’opération « Plan de surveillance des véhicules lourds » a une fois de plus donné des résultats probants au cours du mois de janvier. Les policiers de la province ont procédé à plusieurs centaines d’opérations, comme c’est le cas depuis le mois d’octobre.

En voici le bilan :
•  926 opérations, dont 62 conjointes avec Contrôle routier Québec
•  1 950 camions vérifiés
•  1 647 constats émis, dont 18% pour la vitesse, 12% pour le non-respect de la signalisation et 15% pour avoir circulé dans une zone interdite aux camions.

Parmi les principaux comportements imprudents ciblés, notons le non-respect de la signalisation, suivre de trop près, les distractions au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, ne pas céder le passage et la vitesse excessive.

L’Association des directeurs de police du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, publie à chaque mois un bilan de ce plan de surveillance.

