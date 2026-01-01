Un prêtre arrêté à Beauceville pour des crimes sexuels sur des enfants

L'abbé Léandre Lapointe, 63 ans, a été arrêté à son domicile de Beauceville, le 28 janvier dernier, sous plusieurs chefs d’accusation, notamment pour exploitation sexuelle et agression sexuelle sur une personne d’âge mineur, rapporte la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Les infractions qui lui sont reprochées ont eu lieu à plusieurs reprises sur une période de trois ans, soit de 2010 à 2013. Elles auraient été commises dans plusieurs secteurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, alors que le suspect exerçait ses fonctions en tant qu’ecclésiastique (curé). On parle ici des villes de Macamic et de Val-d’Or. L’enquête tend à démontrer qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

À la suite de son arrestation, il a été rencontré par les enquêteurs et libéré. Il est revenu à la cour pour sa comparution le 11 février au palais de justice de Val-d’Or. Il a été libéré pour la suite des procédures.

La SQ invite toute personne qui aurait des informations à son sujet à contacter la Centrale de l’information criminelle au 1-800-659-4264 ou à l’adresse cic@surete.qc.ca.