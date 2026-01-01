La première semaine de février a été animée pour les policiers de la Beauce

La première semaine de février, les policiers de la Nouvelle-Beauce et ceux de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à plusieurs interpellations en raisons de conduite avec les capacités affaiblies.

Le matin du 1er février, vers 6 h, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel signalant un véhicule circulant de manière erratique sur la route Vachon Nord, à Sainte-Marie. À leur arrivée, ils ont intercepté le conducteur de 18 ans, originaire de Saint-Bernard. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Son taux d’alcoolémie s’élevait à plus du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et il a aussi reçu un constat d’infraction pour tolérance zéro totalisant 524 $ assorti de 4 points d’inaptitude. Il a été libéré par citation à comparaître.

Le soir-même, vers minuit, les agents de la paix ont intercepté un autre véhicule à Sainte-Marie. Il circulait à 145 km/h à la hauteur de la sortie 91 en direction nord sur l’autoroute 73. Le conducteur, un homme de 25 ans originaire de Saint-Joseph, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été libéré et comparaîtra à une date ultérieure.

Les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus à la suite d’une sortie de route sur l’autoroute 73 au kilomètre 48 à Saint-Georges le 2 février vers 22 h 30. Le conducteur de 23 ans, de Frampton, sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool puisque les échantillons d’haleine prélevés à l’aide de l’éthylomètre ont révélé des taux supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule remorqué.

Puis, le 7 février vers 2 h, ils ont observé un véhicule qui commettait une infraction au Code de sécurité routière (CSR) sur la 3e Avenue, dans le secteur ouest de Saint-Georges. Le conducteur de 56 ans, de Saint-Georges, présentait des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool. Les échantillons d’haleine prélevés à l’aide de l’éthylomètre ont révélé des taux supérieurs à la limite permise. Le permis de conduire du conducteur a été suspendu 90 jours et son véhicule fut remorqué.

Finalement, ils sont intervenus à la suite d’une sortie de route sur la 42e Rue Nord, à Saint-Georges le lendemain vers 3 h 30. Le conducteur de 31 ans, de Saint-Prosper, sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, puisque les échantillons d’haleine prélevés à l’aide de l’éthylomètre ont révélé des taux supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule fut remorqué.

Sécurité routière

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule pour une infraction au code de la sécurité routière le 31 janvier dernier, vers 2 h du matin. Le conducteur, un homme de 34 ans de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, était sous le coup d’une interdiction de conduite à l’échelle nationale. De plus, le conducteur avait la présence d’alcool dans son organisme, en violation avec la condition de la tolérance zéro, il a reçu un constat totalisant 524 $ avec 4 points d’inaptitude. Par conséquent, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et le véhicule saisi pour 30 jours. Il a été libéré, mais il pourrait faire face à des accusations ultérieurement.

Un patrouilleur de la MRC Beauce-Sartigan a intercepté un véhicule qui a commis un grand excès de vitesse le 2 février vers 18 h 30 sur la route 269 à Saint-Honoré. Le conducteur de 21 ans, d’Adstock, circulait à 146 km/h dans une zone où la vitesse maximale est de 90 km/h. L’amende totale est de 1 105$ et 10 points d’inaptitude. Le permis de conduire du conducteur a été suspendu administrativement pendant 7 jours.

Vers 23 h 30 ce même jour, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le conducteur, un homme de 18 ans de Saint-Georges, avait un permis de conduire sanctionné pour points d’inaptitude. Il a reçu un constat d’infraction totalisant 1 093 $.

Récréotouristique

Le 31 janvier, deux policiers de l’Unité de Soutien en Sécurité Routière (USSR) ont effectué une patrouille en motoneige dans les MRC de la Nouvelle-Beauce et de Bellechasse. En Nouvelle-Beauce, 69 véhicules ont été interceptés (59 motoneiges et 10 quads). Quatre constats d’infraction en vertu de la Loi sur les véhicules hors route (LVHR) ainsi que 10 avertissements ont été émis. Du côté de Bellechasse, 10 interceptions ont été réalisées, sans constat ni avertissement. Les patrouilleurs ont effectué une présence dans plusieurs municipalités de ces MRC, notamment dans les sentiers, ainsi qu’à un relais fréquenté par les motoneigistes. Finalement, les policiers ont également porté assistance à un citoyen dont la motoneige était en panne. Ils ont procédé à son remorquage vers une ferme située à proximité.

Le 7 février 2026, il s’est tenu une opération dans les sentiers de motoneige de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins, en collaboration avec les agents de surveillance de sentier et les motoneigistes de la Sûreté du Québec. Plus de 120 motoneigistes ont été interceptés et vérifiés dans les secteurs de Saint-Georges et de Saint-Théophile. Dix constats d’infraction ont été rédigés pour des équipements non conformes sur les motoneiges.

Enquêtes criminelles

Entre le 3 et le 5 février 2026, le poste de la MRC de Beauce-Sartigan a reçu sept plaintes pour fraude par le stratagème de « faux représentants ». Un appel était logé chez les victimes en se faisant passer pour un responsable de la sécurité d’une certaine institution financière et avisait que leurs comptes et cartes de débits et/ou crédits avaient été fraudés et qu’ils devaient remettre leurs cartes avec leur NIP, les insérer dans une enveloppe et les déposer à leur porte, pour qu’un policier passe les chercher rapidement. Il s’agit d’une perte monétaire de plus de 25 000 $ en 3 jours pour les victimes concernées.

Voici un rappel de quelques conseils :

- demandez le nom et les coordonnées de la personne et dites que vous allez rappeler;

- ne pas utiliser le numéro que la personne vous donne, mais faites plutôt vos propres recherches pour trouver le numéro;

- aviser votre institution bancaire, eux pourront vérifier pour vous.

Violence entre partenaires intimes

Bien que la St-Valentin soit synonyme d’amour, il arrive que la violence entre partenaires intimes s’immisce dans une relation. À l’occasion de cette fête de l’amour, la Sûreté du Québec vous invite à être à l’écoute de vos proches qui pourraient être dans une situation de violence conjugale. Faites-leur savoir que vous êtes là, peu importe qu’ils souhaitent quitter ou non. Parce que parfois, on veut partir, mais ce n’est pas encore le moment de le faire sans danger.

Pour toute urgence, n’hésitez pas à composer le 911.