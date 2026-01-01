Le coroner dévoile l'identité du travailleur décédé sur un chantier à Saint-Georges

Le travailleur décédé sur un chantier de construction de la 151e rue à Saint-Georges le 11 février est Antoine Bégin, 52 ans, de Saint-Georges.

Son identité a été confirmée aujourd'hui par la coroner Me Sophie Régnière.

Rappelons que les services d'urgence avaient été appelés sur les lieux, vers 12 h 15, à la suite de la découverte du travailleur inanimé. Des manœuvres de réanimation avaient été effectuées sur place avant qu'il ne soit transporté d’urgence vers l'hôpital de Saint-Georges, où son décès a été constaté.

Le Service de sécurité incendie avait été demandé en sauvetage pour assister les paramédics, puisque l'homme se trouvait au 3e étage du bâtiment en construction.