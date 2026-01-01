Nous joindre
Accident du 11 février

Le coroner dévoile l'identité du travailleur décédé sur un chantier à Saint-Georges

durée 13h05
16 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le travailleur décédé sur un chantier de construction de la 151e rue à Saint-Georges le 11 février est Antoine Bégin, 52 ans, de Saint-Georges.

Son identité a été confirmée aujourd'hui par la coroner Me Sophie Régnière.

Rappelons que les services d'urgence avaient été appelés sur les lieux, vers 12 h 15, à la suite de la découverte du travailleur inanimé. Des manœuvres de réanimation avaient été effectuées sur place avant qu'il ne soit transporté d’urgence vers l'hôpital de Saint-Georges, où son décès a été constaté.

Le Service de sécurité incendie avait été demandé en sauvetage pour assister les paramédics, puisque l'homme se trouvait au 3e étage du bâtiment en construction.

Décès d'un travailleur sur un chantier de construction

