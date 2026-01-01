Plusieurs manquements au code de la sécurité routière en Nouvelle-Beauce

Les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont intercepté plusieurs véhicules pour des infractions de sécurité routière pendant la semaine de la Saint-Valentin.

Lors d’une patrouille régulière le jeudi 12 février, un policier a intercepté un véhicule circulant sur la route Cameron, à Sainte-Marie, alors que son pare-brise et ses vitres n’étaient pas adéquatement déneigés. Une situation communément appelée « igloo mobile ».

Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 100 $ plus les frais, conformément à l’article 281.1 du Code de la sécurité routière, qui interdit de conduire un véhicule dont le pare-brise ou les vitres ne sont pas dégagés de toute matière pouvant nuire à la visibilité. La Sûreté du Québec rappelle qu'il est important de bien nettoyer toutes les vitres de son véhicule avant de prendre la route, particulièrement après une chute de neige.

Puis, durant une patrouille du 14 février, un policier a aperçu un autoquad circulant sur la route Cameron, à Sainte-Marie. Il a alors intercepté le conducteur, un homme de 50 ans de Lévis. En effet, les véhicules côte-à-côte, les VTT et plusieurs autres, pour ne nommer que ceux-ci, ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique tout comme les véhicules routiers. Cette infraction, prévue à la Loi sur les véhicules hors route, a entraîné la remise d’un constat de 150 $ plus les frais.

À noter que lorsqu’une municipalité permet la circulation des VTT sur son territoire par résolution, une signalisation routière adéquate doit être en place pour autoriser ce privilège.

Ce même jour, à la suite de plusieurs plaintes concernant le stationnement, les policiers sont intervenus dans divers lieux publics, dont le Centre Caztel, à Sainte-Marie, afin de faire respecter la signalisation interdisant le stationnement. Au total, dix constats d’infraction ont été remis à des propriétaires de véhicules ne respectant pas la signalisation, pour un montant de 121 $ chacun. Ces infractions peuvent notamment nuire à la circulation et entraver le passage des véhicules d’urgence en cas d’intervention.

Enfin, le 15 février vers 15 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont mené une opération cinémomètre sur la rue Bellevue, à Saint-Lambert-de-Lauzon, au cours de laquelle un conducteur de 35 ans, résident de la municipalité, a été intercepté alors qu’il circulait à 133 km/h dans une zone où la limite est de 70 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 1 318 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours.

Capacités affaiblies

Au cours de cette même semaine, les agents de la Sûreté du Québec ont également interpellés un conducteur en liens avec la conduite avec les capacités affaiblies.

En effet, un homme de 21 ans, résident de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, a été arrêté sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon le 14 février vers 00 h 30, après avoir uriné sur la voie publique à côté de son véhicule. En raison de l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les policiers lui ont demandé de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA).

Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste afin de se soumettre à l’éthylomètre. Les résultats ainsi obtenus dépassaient catégoriquement la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et il a été libéré, afin de comparaître ultérieurement. Deux constats d’infraction lui ont été remis, soit un de 524 $ en vertu de la règle du zéro alcool, ainsi qu’un de 159 $ pour avoir uriné dans un endroit public.

Mois de la prévention de la fraude

La fraude touche des milliers de personnes et fragilise des organismes et entreprises partout au Québec. Prévenir et lutter contre ce crime demeure une priorité pour la Sûreté du Québec (SQ).

Encore cette année, la campagne de prévention de la fraude de la Sûreté du Québec (SQ) propose des conseils simples, des outils pratiques et des marches à suivre pour discuter de fraude, la détecter, la dénoncer et la décourager. Elle se déploie sur les plateformes numériques de la SQ et à travers de nombreuses activités sur le terrain auprès de diverses clientèles.

Les fraudeurs misent sur le secret, la gêne, la peur, les menaces, le gain rapide, pour réussir leurs arnaques. En parler, c’est briser l’isolement, être alerte aux signaux, protéger ses proches et permettre aux organismes comme la SQ d’agir. Grâce aux dénonciations, la SQ et ses partenaires peuvent intervenir, faire des liens entre des dossiers, freiner des vagues et s’attaquer aux moyens utilisés pour commettre des fraudes.

Ensemble, brisons le silence et faisons reculer la fraude.

Prévention en vue de la semaine de relâche

La semaine de relâche représente une occasion pour de nombreux Québécois et Québécoises de voyager en famille. Plusieurs prendront donc la route au cours des prochaines semaines.

La Sûreté du Québec (SQ) invite l’ensemble des usagers du réseau routier à faire preuve de vigilance, de prudence et de courtoisie lors de leurs déplacements.

N’oublions pas que la clé de la sécurité est l’engagement de celui ou celle derrière le volant. Chaque conducteur est amené à faire la différence quant à la préservation de sa vie et celle de ses concitoyens et concitoyennes.