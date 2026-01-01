Suspension des cours dans les établissements scolaires

Les conditions météorologiques obligent a nouveau la suspension des cours, ce jeudi 12 mars, pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.

Les services de garde sont quant à eux ouverts. Conséquemment, le personnel doit être au travail, sur place ou à distance, selon ce qui a été convenu avec le gestionnaire.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, l'information sera donnée dans la journée..

Cours suspendus sur les campus du Cégep Beauce-Appalaches

En raison des conditions climatiques, les cours au secteur régulier, les stages ainsi que toutes les activités parascolaires de l’ensemble des campus du Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, Sainte-Marie, Lac-Mégantic) sont suspendus pour la journée. Les étudiants et les étudiantes n’ont donc pas à se présenter aux cours.

Les cours en ligne de la formation continue sont maintenus. Les bureaux administratifs demeurent ouverts. Le personnel dont la fonction et les conditions le permettent doivent favoriser le télétravail, après entente avec le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate.

Cours en ligne à l'École Jésus-Marie de Beauceville

La direction de l'École Jésus-Marie de Beauceville informe que les cours se dérouleront en ligne pour la journée d'aujourd'hui. Elle indique aussi aux parents que la rencontre prévue ce soir aura également lieu en ligne. Un lien sera transmis au cours de l'avant-midi.