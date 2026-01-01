Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

CSSBE, Cégep Beauce-Appalaches, École Jésus-Marie

Suspension des cours dans les établissements scolaires

durée 06h20
12 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les conditions météorologiques obligent a nouveau la suspension des cours, ce jeudi 12 mars, pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.

Les services de garde sont quant à eux ouverts. Conséquemment, le personnel doit être au travail, sur place ou à distance, selon ce qui a été convenu avec le gestionnaire.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, l'information sera donnée dans la journée..

Cours suspendus sur les campus du Cégep Beauce-Appalaches

En raison des conditions climatiques, les cours au secteur régulier, les stages ainsi que toutes les activités parascolaires de l’ensemble des campus du Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, Sainte-Marie, Lac-Mégantic) sont suspendus  pour la journée. Les étudiants et les étudiantes n’ont donc pas à se présenter aux cours.

Les cours en ligne de la formation continue sont maintenus. Les bureaux administratifs demeurent ouverts. Le personnel dont la fonction et les conditions le permettent doivent favoriser le télétravail, après entente avec le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate.

Cours en ligne à l'École Jésus-Marie de Beauceville

La direction de l'École Jésus-Marie de Beauceville informe que les cours se dérouleront en ligne pour la journée d'aujourd'hui. Elle indique aussi aux parents que la rencontre prévue ce soir aura également lieu en ligne. Un lien sera transmis au cours de l'avant-midi.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture des établissements scolaires

Publié hier à 6h20

Fermeture des établissements scolaires

Les conditions météorologiques obligent la suspension des cours pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Les services de garde sont également fermés sauf ceux des écoles: Curé-Beaudet, Maribel, l’Éveil et Sainte-Thérèse. Conséquemment, ...

LIRE LA SUITE
Saint-Ludger: un incendie détruit une cabane à sucre de l'Érablière Lapierre

Publié le 10 mars 2026

Saint-Ludger: un incendie détruit une cabane à sucre de l'Érablière Lapierre

Un incendie survenu cette nuit a complètement détruit le secteur Hamel de l’Érablière Lapierre à Saint-Ludger. Le feu a ravagé la cabane à sucre de cette installation, sans toutefois faire de blessés. Dans un post Facebook, l'entreprise indique que l’incendie s’est déclaré vers 22 h 30. Carl Lapierre a alors communiqué avec le 911 après avoir été ...

LIRE LA SUITE
Accident de VTT à Saint-Sylvestre: le coroner publie son rapport

Publié le 10 mars 2026

Accident de VTT à Saint-Sylvestre: le coroner publie son rapport

Me Monique Tremblay, coroner, a rendu public son rapport concernant le décès d’Alexandre Létourneau, 34 ans, survenu le 3 août 2025 à Saint-Sylvestre. Ce soir-là, vers 19 h 49, c’est sur le chemin Handkerchief qu’un promeneur a découvert un accident de véhicule tout terrain (VTT) où deux personnes avaient été blessées. Il y avait alors une femme ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge