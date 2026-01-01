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Sur la rue Labrecque

Une résidence touchée par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley

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21 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Un important incendie s'est déclaré ce samedi 21 mars, dans une résidence de la rue Labrecque à Saint-Honoré-de-Shenley, peu avant 15h.

Les services de sécurité incendie de la municipalité ainsi que de la Haute-Beauce ont été appelés peu avant 15h. À leur arrivée, des flammes et de la fumée étaient visibles. Les SSI de Saint-Martin et Saint-Théophile ont également été demandés en entraide.

Un délestage distance, concernant les territoires de Saint-Benoit-Labre, La Guadeloupe et Saint-Honoré, a également été demandé à Hydro-Québec pour faciliter le travail des pompiers. 

Au moment d'écrire ces lignes, aucune information n'a été donnée quant à la présence ou non de personne à l'intérieur. 

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