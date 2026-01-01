Un accident fait une blessée sur la 90e rue à Saint-Georges

Un accident s'est produit, ce mardi matin vers 10h15, au niveau du 10220, 90e rue à Saint-Georges impliquant un véhicule.

Deux ambulances du groupe Cambi ont été demandées sur place ainsi que les pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges. Une seule des deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule accidenté a finalement été transportée à l'hôpital, et ce, pour des blessures légères.

Les détails sur les circonstances de l'événement n'étaient pas encore connus au moment d'écrire ces lignes.