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Au niveau du golf de Saint-Georges

Un accident fait une blessée sur la 90e rue à Saint-Georges

durée 11h05
5 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste
En collaboration avec Léa Arnaud

Un accident s'est produit, ce mardi matin vers 10h15, au niveau du 10220, 90e rue à Saint-Georges impliquant un véhicule. 

Deux ambulances du groupe Cambi ont été demandées sur place ainsi que les pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges. Une seule des deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule accidenté a finalement été transportée à l'hôpital, et ce, pour des blessures légères.

Les détails sur les circonstances de l'événement n'étaient pas encore connus au moment d'écrire ces lignes.

 

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