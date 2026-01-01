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Accident de VTT

La coroner publie son rapport sur le décès de Jean-Philippe Barnabé-Pilote

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5 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La coroner Me Sophie Régnière a publié lundi soir son rapport concernant le décès de Jean-Philippe Barnabé-Pilote, 35 ans, de Québec, survenu après un accident de VTT en avril 2024.

Le 20 avril 2024, Jean-Philippe participait à une randonnée organisée par un club local de véhicules tout-terrain (VTT). Les 300 VTT sont partis de Saint-Martin, allant jusqu’au parc éolien de Saint-Robert avant de revenir à leur point de départ. 

Vers 17 h 30, l’homme circulait avec son groupe dans le rang 6 à Saint-Gédéon lorsque le convoi à soudainement ralenti, parce que le leader a aperçu un VTT sur l’accotement qui roulait doucement et lui a demandé s’il avait besoin d’assistance. La vitesse est donc passée rapidement d’environ 70km/h à 50km/h puis 15 km/h. Probablement aveuglé par le nuage de poussière levée par le passage des VTT, monsieur Barnadé-Pilote a été pris par surprise et n’a pas été en mesure de freiner à temps ou d’effectuer une manœuvre d’évitement du véhicule qui se trouvait devant lui. 

Il est donc entré en collision avec l’arrière droit du VTT en avant du sien, il a effectué un tonneau avant de terminer sa route dans le fossé. La personne qui circulait derrière lui est aussitôt intervenue et le 911 a été appelé.

Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes et ils ont transporté la victime à l’hôpital de Saint-Georges dans état critique pour le stabiliser. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec où on a procédé au retrait du maintien de ses fonctions vitales le lendemain midi. 

« Le décès de Jean-Philippe Barnabé-Pilote est attribuable à la combinaison d’une anoxie cérébrale consécutive à une strangulation avec la sangle de son casque protecteur et à un traumatisme craniocérébral secondaire à l’éjection de son VTT. Il s’agit d’un décès accidentel », a conclu la coroner. 

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