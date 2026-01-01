Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Appel à la population

Alerte Amber: les deux enfants retrouvés sains et saufs

durée 08h10
22 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Une alerte Amber a été déclenchée au Québec après l’enlèvement de deux jeunes enfants survenu ce samedi 21 mars vers 21 h 20 à Trois-Rivières, selon la Sûreté du Québec. Les autorités demandent l’aide du public pour les retrouver rapidement.

Mise à jour 8h30 - les deux enfants retrouvés sains et saufs. 

Les enfants recherchés sont Donavin-Mack, âgé de 2 ans, et Archer-Lee Jensen, âgé de 4 ans. Ils auraient été enlevés par Laurie Cloutier, 29 ans.

Un véhicule est activement recherché dans ce dossier, soit un Acura RDX 2008 gris, portant la plaque d’immatriculation Z50YBW.

La Sûreté du Québec invite toute personne ayant de l’information ou croyant avoir aperçu les enfants, la suspecte ou le véhicule à composer immédiatement le 911.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une résidence touchée par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley

Publié hier à 16h15

Une résidence touchée par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley

Un important incendie s'est déclaré ce samedi 21 mars, dans une résidence de la rue Labrecque à Saint-Honoré-de-Shenley, peu avant 15h. Les services de sécurité incendie de la municipalité ainsi que de la Haute-Beauce ont été appelés peu avant 15h. À leur arrivée, des flammes et de la fumée étaient visibles. Les SSI de Saint-Martin et ...

LIRE LA SUITE
Accident sur le boulevard Lacroix: un blessé mineur

Publié le 20 mars 2026

Accident sur le boulevard Lacroix: un blessé mineur

Un accident survenu vers 7 h 45 ce matin à Saint-Georges, aurait fait un blessé mineur. C'est ce qui a été confirmé par le service des communications de la Sûreté du Québec. Dans les faits, six véhicules ont été impliqués dans un série d'accrochages, sur le boulevard Lacroix, à l'intersection de la 2e avenue. La circulation a été perturbée ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Publié le 19 mars 2026

Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Plusieurs interventions en sécurité routière ont eu lieu au quatre coins de la Beauce durant la dernière semaine. Le 7 mars, vers 12 h, un individu a contacté la police pour signaler qu’un véhicule était renversé sur le toit en bordure de la route 275, à Frampton. À leur arrivée sur les lieux, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge