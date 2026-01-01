Alerte Amber: les deux enfants retrouvés sains et saufs

Une alerte Amber a été déclenchée au Québec après l’enlèvement de deux jeunes enfants survenu ce samedi 21 mars vers 21 h 20 à Trois-Rivières, selon la Sûreté du Québec. Les autorités demandent l’aide du public pour les retrouver rapidement.

Mise à jour 8h30 - les deux enfants retrouvés sains et saufs.

Les enfants recherchés sont Donavin-Mack, âgé de 2 ans, et Archer-Lee Jensen, âgé de 4 ans. Ils auraient été enlevés par Laurie Cloutier, 29 ans.

Un véhicule est activement recherché dans ce dossier, soit un Acura RDX 2008 gris, portant la plaque d’immatriculation Z50YBW.

La Sûreté du Québec invite toute personne ayant de l’information ou croyant avoir aperçu les enfants, la suspecte ou le véhicule à composer immédiatement le 911.