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Des « hommes des cavernes » retrouvés dans la glace sur un chantier à Saint-Georges

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1 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

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Une découverte inhabituelle a été signalée, ce mercredi 1er avril, sur un chantier résidentiel à Saint-Georges. En effet, deux corps d'hommes primitifs auraient été retrouvés figés dans un bloc de glace lors de travaux d’excavation menés par l’entreprise CRB Construction.

Selon les informations recueillies sur place, un opérateur de pelle mécanique affirme avoir heurté une masse gelée en procédant à des travaux d’aménagement de nouvelles rues. À l’intérieur de ce bloc, il dit avoir aperçu ce qui ressemblait à deux corps humains aux traits inhabituels.

Encore visiblement ébranlé par la situation, l’excavateur, M. Veilleux, peine à décrire précisément ce qu’il a vu. « J’ai accroché quelque chose de dur, ça n’avait pas l’air normal. Quand on a regardé de plus près, on aurait dit des personnes, mais pas comme aujourd’hui », explique-t-il.

Lorsque l’équipe d’EnBeauce.com s’est rendue sur les lieux, aucun bloc de glace ni corps n’était visible sur le chantier. Questionné à ce sujet, le travailleur soutient que les corps auraient disparu peu après leur découverte, sans qu’il puisse fournir davantage d’explications.

 

Également contactée, Manon Bougie, la mairesse de Saint-Georges, indique avoir été informée de la situation, tout en demeurant prudente. « C’est pas un dossier municipal habituel. Je n'ai pas beaucoup d’informations pour le moment », a-t-elle déclaré, ajoutant que des vérifications sont en cours.

À ce stade, aucune hypothèse officielle n’a été avancée pour expliquer la présence de ces corps dans un bloc de glace, ni de leur disparition. Aucun service d’urgence ou corps policier n’avait confirmé une intervention liée à cet événement au moment d’écrire ces lignes.

Cette situation soulève plusieurs questions, notamment sur la nature exacte de la découverte et les circonstances entourant les faits rapportés.

EnBeauce.com continuera de suivre ce dossier et de recueillir les informations nécessaires afin de faire la lumière sur cette affaire inhabituelle.

Écouter l'intégralité de notre reportage vidéo sur le terrain ci-dessus

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