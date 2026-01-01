Encore de nombreuses infractions au code de la sécurité routière en Beauce

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont effectués trois interpellations en seulement quelques jours sur le territoire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Le 27 avril, vers 21 h, ils ont intercepté un véhicule circulant dans la voie de gauche de l’autoroute 73, à Saint-Lambert-de-Lauzon, alors que le conducteur ne dépassait aucun autre véhicule. Les vérifications effectuées à partir de la plaque d’immatriculation ont permis de constater que le conducteur, un homme de 23 ans de Sainte-Marie, avait un permis d’apprenti conducteur révoqué pour accumulation de points d’inaptitude. Il a reçu un constat d’infraction de 1 093 $ pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une sanction et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Quelques jours plus tard, le 1er mai vers 1 h, les policiers effectuaient une opération de contrôle de la vitesse sur la rue du Pont, à Saint-Lambert-de-Lauzon, lorsqu’ils ont capté un véhicule circulant à 56 km/h dans une zone de 90 km/h, ce qui a attiré leur attention. Après vérification de la plaque d’immatriculation, les policiers ont constaté que le propriétaire du véhicule faisait l’objet d’une sanction liée à des points d’inaptitude. Lors de l’interception, les policiers ont remarqué une odeur de cannabis provenant du conducteur, un homme de 24 ans d’East Broughton. Celui-ci a été soumis à des épreuves de coordination des mouvements (ECM), qu’il a réussies. Toutefois, les vérifications ont permis d’établir que le véhicule n’était pas assuré. Le conducteur a reçu deux constats d’infraction, soit un de 1 093 $ pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une sanction et un autre de 572 $ pour avoir utilisé un véhicule non assuré. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Enfin, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu un appel le 2 mai, vers 14 h, concernant une collision avec blessés impliquant un véhicule, une camionnette et une remorque sur le chemin Iberville, à Saint-Lambert-de-Lauzon. À leur arrivée, les pompiers étaient déjà sur place afin de prodiguer les premiers soins à la victime en attendant les ambulanciers. L’enquête a permis de déterminer que la remorque, qui était mal attachée derrière la camionnette circulant en sens inverse, s’est détachée avant de percuter à haute vitesse l’autre véhicule. Le conducteur de la camionnette, un homme de 55 ans, a reçu un constat d’infraction de 1 593 $ assorti de quatre points d’inaptitude pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes.

Du côté des MRC Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et des Etchemins, les patrouilleurs ont effectués une opération nationale concertée (ONC) en matière de sécurité routière, concernant la distraction au volant et les comportements imprudents, et ce, du 1er au 7 mai. Au total il y a eu plusieurs opérations en sécurité routière concernant la vitesse, le cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité. Au total, 132 constats d’infraction ont été émis et une collision avec blessé a été répertoriée.

De plus, le 7 mai, les agents de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un conducteur de 39 ans, de La Guadeloupe, circulant à 163 km/h dans le Rang 6 à Saint-Honoré. Le Rang 6 est une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h. Il s’est vu remettre un constat d’infraction totalisant une amende de 1 468$ et de 14 points d’inaptitude, ainsi qu’une suspension de permis, puisqu’il s’agit d’un grand excès de vitesse.

Capacités affaiblies

Les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce effectuaient une opération de contrôle de la vitesse le 2 mai vers 4 h, sur l’autoroute 73, à Saint-Isidore, lorsqu’ils ont capté un véhicule circulant à 138 km/h dans une zone maximale de 100 km/h. Le véhicule circulait également dans la voie de gauche sans raison apparente. Lors de l’interception, le conducteur a immobilisé son véhicule sur l’accotement de gauche et les policiers ont détecté une odeur d’alcool provenant de l’habitacle. Le conducteur, un homme de 25 ans de Québec, a échoué un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et transporté au poste afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a également reçu un constat d’infraction de 187 $ pour ne pas avoir circulé dans la voie de droite sur l’autoroute ainsi qu’un constat de 308 $ assorti de trois points d’inaptitude pour avoir circulé à 138 km/h dans une zone de 100 km/h. Il a finalement été libéré par citation à comparaître.

Le jour suivant, vers 2 h 30, les policiers ont reçu un appel concernant une collision survenue sur la route 275, à Sainte-Marguerite. À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 33 ans de Sainte-Marguerite assis derrière le volant du véhicule, qui s’était immobilisé dans le fossé. Celui-ci présentait plusieurs signes d’intoxication. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et transporté au poste de police afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus dépassaient de plus de trois fois la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître.

Le 8 mai, les agents de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant une personne qui s’est endormie au volant, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, à l’intersection de la 107e Rue. Sur place, le conducteur de 28 ans, de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Lors de l’intervention, les agents ont également trouvé de la méthamphétamine. Il a été conduit au poste de police et a échoué les tests à l’éthylomètre. Il fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de possession de méthamphétamine. Son permis a été suspendu.

À la suite d’un appel d’un citoyen le lendemain, les policiers ont été informés qu’un individu conduirait actuellement son véhicule en état d’ébriété. Les agents localisent le véhicule et remarquent une conduite erratique. Ils l’interceptent dans un stationnement situé sur la 1re Avenue, à Saint-Georges. Un test avec l’appareil de détection approuvé (ADA) a été fait en bordure de route et le conducteur de 23 ans, de Saint-Georges, l’a échoué. Il a été arrêté et conduit au poste de police pour les tests à l’éthylomètre. Il a dépassé la limite permise par la loi, donc il fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par et son permis a été suspendu.

Enfin, un homme de 33 ans, de Saint-Georges, a été intercepté le 9 mai au rond-point à Saint-Georges en provenance de la Route 73 Sud, à la suite d’un excès de vitesse. Les agents ont remarqué que le conducteur avait des symptômes d’intoxication à la drogue. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et reçu l’ordre de se soumettre à des épreuves de coordination de mouvement (ECM) avec un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD). Ayant échoué les tests, l’homme a été sommé de fournir un échantillon d’urine, qui sera envoyé au laboratoire des sciences judiciaires pour analyse. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il est important de souligner qu’il y a un policier agent évaluateur au poste de police de la MRC de Beauce-Sartigan, qui est nouvellement formé. Félicitation à cet agent pour la réussite de cette formation qui s’avère longue et complexe.

Enquêtes criminelles

Le 12 mai, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la 119e Rue, à Saint-Georges. Ils ont procédé à l’arrestation d’une femme de 41 ans et d’un homme de 38 ans, tous deux de Saint-Georges, pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Les policiers ont saisi près de 220 comprimés de Métamphétamine, un peu plus de 20 grammes de cocaïne, près de 65 comprimés de médicament d’ordonnance, près d’une dizaine de comprimés d’ecstasy et près de 200$ en argent, ainsi qu’une arme prohibée.

Sur place ont également été récupérés plusieurs animaux par Passeport animal, entre autres, pour négligence et pour infraction au règlement municipal en lien avec les animaux. Les suspects ont été libérés; en attente de la suite des procédures.

Police de proximité

Le 6 mai avait lieu le grand McDon. Un policier s’est déplacé au restaurant Mc Donald du 8925, boulevard Lacroix, pour montrer le véhicule de police et y distribuer des petits cadeaux à l’effigie de la Sûreté du Québec aux enfants.

Long congé – Fête des Patriotes

Au cours de la longue fin de semaine qui inclut la Journée nationale des patriotes, du 16 au 18 mai, il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) rappellent donc aux usagers du réseau routier l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout en respectant les autres ainsi que les limites de vitesse.

Des opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.