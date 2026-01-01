Stratagèmes de fraude téléphonique: «Raccrochez!», dit la Sûreté du Québec

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Le meilleur moyen pour ne pas de faire arnaquer dans un stratagème de fraude téléphonique est de raccrocher immédiatement, si vous recevez ce type d’appel.

C'est la première recommandation faite par la sergente Mélanie Côté, coordonnatrice locale en police de proximité à la Sûreté du Québec, en entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Cette semaine encore, le corps policier a émis un avis d'alerte pour la grande région de la Beauce, alors que plusieurs cas de fraude de cette nature ont été signalés.

L'agente Côté explique que les fraudeurs utilisent différents stratagèmes, se faisant passer soit pour des policiers de la Sûreté du Québec, des enquêteurs et/ou conseillers travaillant chez Desjardins, ou encore pour des inspecteurs d’institutions financières ou de police. Le nom de famille couramment utilisé des faux enquêteurs policiers ces jours-ci est Veilleux.

Les fraudeurs contactent les gens en leur mentionnant qu’ils ont été victimes de fraude, semblent crédibles dans leurs informations et demandent des informations personnelles et de leur faire un virement bancaire, afin que vous puissiez récupérer votre argent.

«Ne donnez jamais d’informations personnelles au téléphone, insiste la policière. Raccrochez immédiatement si vous recevez ce type d’appel et dans le doute concernant un problème avec une transaction effectuée ou votre carte de crédit ou de débit téléphonez vous-même à votre institution financière.»

Une fois ces informations obtenues, si elles ont été transmies par les victimes, les arnaqueurs mentionnent qu’un employé va passer récupérer la ou les cartes dans une enveloppe à votre domicile pour régler le problème. Ils peuvent même aller jusqu’à vous demander de placer également à l’extérieur vos bijoux ou objets de valeurs, afin qu’ils soient analysés pour les comparer à des dossiers en cours d’enquête.

C'est en créant un sentiment d’urgence que les fraudeurs réussissent à piéger les personnes qui se laissent embarquer jusqu'à déposer leurs cartes à l’extérieur de la résidence. « Les comptes vont être vidés dans les minutes qui vont suivre la récupération », indique l'agente Côté.

Par ailleurs, que vous ayez été victime du stratagème, que vous ayez réussi à éviter le piège d'un appel du genre, ou encore pour obtenir de l'aide dans un tel cas, dénoncez l’incident auprès de la Sûreté du Québec (9-1-1) , ou dans les municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le : 310-4141 ou *4141.

Signalez aussi l’incident au Centre antifraude du Canada, par téléphone au 1 888 495- 8501 ou en visitant le www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Mélanie Côté, coordonnatrice locale en police de proximité à la Sûreté du Québec.