La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 28 mars, vers 12 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont mené une opération en sécurité routière demandée par des citoyens sur la route 112, à Vallée-Jonction. Lors de cette opération, un jeune homme de 18 ans de Notre-Dame-des-Pins a été intercepté alors qu’il circulait à 118 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 50 km/h. Son permis de conduire a été suspendu immédiatement pour une période de sept jours et il a reçu un constat d’infraction de 1 393 $ accompagné de 14 points d’inaptitude.

— Le 28 mars, vers 2 h 30, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont remarqué un véhicule immobilisé au milieu de la chaussée, phares éteints, sur la route du Président-Kennedy à Sainte-Marie. Les policiers ont procédé à l’interception de la conductrice, une femme de 39 ans, résidente de l'endroit, qui présentait des signes d’intoxication à l’alcool. Elle a été arrêtée et conduite au poste de police afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours et elle a été libérée par citation à comparaître.

— Le 1er avril, vers 22 h 30, une passante a signalé une collision matérielle impliquant deux véhicules au coin de la 118e rue et du boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Sur les lieux, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation de l'une des deux conductrices impliquées, une femme de 44 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celle-ci a refusé de fournir un échantillon d’haleine et sera accusée de refus. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule saisi pour 30 jours.

— Le 3 avril, vers 23 h 30, sur la 95e rue à Saint-Georges, un conducteur d’une voiture est entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec, causant d’importants dommages. Une équipe d’Hydro-Québec s’est déplacée, afin d’effectuer le remplacement du poteau. Pour ce qui est du conducteur, un homme de 53 ans de Saint-Georges, il n’a eu aucune blessure, car les coussins gonflables se sont déployés. Cependant, il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il se serait possiblement endormi au volant.

— Le 4 avril, vers 23 h, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan sont appelés pour une collision matérielle suivie d’une sortie de route, à l’intersection de la route Pomerleau et du 9e rang, à Saint-Benoît-Labre. Sur les lieux, un des deux conducteurs impliqués a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a soufflé le double de la limite permise. Le véhicule a été saisi 30 jours et son permis de conduire a été suspendu.

— Le 4 avril, vers 23 h 30, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu l’appel de deux passants pour un véhicule ayant fait une sortie de route, à l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la rue du Parc industriel, à Saint-Côme-Linière. Le conducteur, un homme de 48 ans, de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux dépassait la limite permise. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis de conduire a été suspendu. Il n’a pas subi de blessures.

Sécurité routière

Bien qu’au Québec les pneus d’hiver ne soient plus obligatoires à partir du 16 mars et que plusieurs conducteurs soient contents de sortir leur voiture d’été, il est fortement recommandé d’être vigilants.

La météo québécoise est imprévisible, des tempêtes printanières tardives peuvent encore nous surprendre, ainsi que des températures matinales sous zéro, faisant en sorte que les pneus d’été adhérent moins bien à la chaussée.

Il est donc prudent de ne pas se précipiter pour le changement des pneus et de respecter ceux qui conduisent plus prudemment.