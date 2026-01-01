Opération en cours
Un multilogement en feu à Sainte-Marie
Un multilogement est présentement la proie des flammes au 271 Rue Notre Dame Sud à Sainte-Marie, près du Parc du Mai.
Le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie a été appelé peu après 13 h 30 ce jeudi pour un feu de résidence. Un important panache de fumée se dégage en raison d'un embrasement généralisé.
Les services de sécurité incendie de Saint-Elzéar et de Sainte-Marguerite auraient été demandés en entraide.
Un délestage à distance a été demandé, donc 2 429 clients n'ont plus d'électricité entre Sainte-Marie et Saint-Elzéar.
Plus d'informations à venir.