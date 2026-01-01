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Un multilogement en feu à Sainte-Marie

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9 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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Un multilogement est présentement la proie des flammes au 271 Rue Notre Dame Sud à Sainte-Marie, près du Parc du Mai.

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie a été appelé peu après 13 h 30 ce jeudi pour un feu de résidence. Un important panache de fumée se dégage en raison d'un embrasement généralisé.

Les services de sécurité incendie de Saint-Elzéar et de Sainte-Marguerite auraient été demandés en entraide.

Un délestage à distance a été demandé, donc 2 429 clients n'ont plus d'électricité entre Sainte-Marie et Saint-Elzéar. 

Plus d'informations à venir.

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