Découverte archéologique: la Société historique réagit et lance des recherches

Voir la galerie de photos

Alors que de plus en plus de personnes s'interrogent sur la découverte archéologique de ce mercredi matin, la Société Historique Sartigan, a souhaité apporter des éléments de réponses suite à cet événement.

Son président, Bastien Lapierre, indique avoir rapidement entrepris des vérifications dans les archives. « Lorsque j’ai été au courant de la nouvelle, j’ai tout de suite fait une petite recherche rapide, puis déjà, on voit qu’il y a certains endroits où on retrouve des photos sans vraiment trop de description », explique-t-il, évoquant des images anciennes associées à des secteurs boisés ou à proximité de lacs.

Sans tirer de conclusion hâtive, il souligne que ces documents demeurent difficiles à interpréter en l’absence de contexte précis. « Nous n'avons pas vraiment de détails là-dessus, mais on pourrait penser qu’il y a une certaine présence ».

Bastien Lapierre rappelle néanmoins que l’occupation documentée de la Beauce remonte principalement au milieu du 18e siècle, avec le développement de Saint-Joseph-de-Beauce dès les années 1730. « Par la suite, le reste de la Beauce va se développer. On peut penser que c’était surtout des expéditions, et lors de ces expéditions-là, les gens notaient parfois des choses qui leur paraissaient étranges et bizarres », mentionne-t-il.

Certains récits ou observations consignés à l’époque pourraient aujourd’hui être relus sous un autre angle. « Au fil du temps, il y a eu des assemblées populaires où on demandait aux gens s’ils avaient été témoins de phénomènes un peu différents. On pourrait penser que ça pourrait être relié à ce type de découverte », complete-t-il, prudemment.

Au-delà des hypothèses, la Société Historique Sartigan rappelle que dans ce genre de situation, son rôle est de collecter et archiver les documents amenés par les citoyens.

« Lorsqu’un événement comme celui-ci arrive, on regarde toujours si on a des traces. À la société historique, on essaie de conserver l’histoire de la région en photo. C’est peut-être l’occasion pour les gens de regarder dans leurs vieilles photos s’il n’y aurait pas des apparitions différentes ou des manifestations. Nous, on les numérise puis on vous redonne vos photos, et ça permet d’enrichir la collection sur l’histoire de Saint-Georges », a-t-il conclu.

Quoi qu'il en soit, cette histoire permettra très certainement de réactiver les souvenirs de certaines personnes ayant pu voir des choses qui sortent de l'ordinaire et qui méritent d'être partagées.

De notre côté, nous invitons la population à faire preuve de vigilance dans les prochains jours et les prochaines semaines, car il est possible que ces deux hommes préhistoriques refassent surface dans la région...

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Bastien Lapierre ci-dessus.