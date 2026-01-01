Accident mortel de Vallée-Jonction: cinq nouvelles arrestations

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs (DECM) de Québec a procédé, ce matin, à l’arrestation de cinq hommes dans différentes régions du Québec, relativement au dossier de la collision mortelle survenue le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction.

Rappelons que le 24 mars dernier, le conducteur du camion lourd, Mohsan Ihsanullah, a été arrêté pour négligence criminelle et conduite dangereuse causant la mort de Alexandra Poulin, alors âgée de 26 ans. Celui-ci est déjà comparu en cour une première fois le 25 mars, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse.

À la suite de l’analyse de documents et d’objets saisis au cours des derniers mois, les enquêteurs ont découvert un stratagème de production de fausses inspections mécaniques reliées au camion-remorque qui impliquerait les cinq hommes arrêtés ce matin en lien avec une négligence criminelle causant la mort ainsi que commissions secrètes.

Ces derniers, âgés entre 31 ans et 43 ans, ont été arrêtés à Châteauguay, Salaberry-de Valleyfield, Vaudreuil-Dorion, Chertsey et Saint-Ours. À cet effet, la Sûreté du Québec a obtenu la collaboration la collaboration de la Division des enquêtes MRC de Chaudière-Appalaches, de la DECM Boucherville, des postes de la Sûreté du Québec des MRC de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges Est, de Matawinie et du Service de police de Châteauguay.