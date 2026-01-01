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Jeudi 9 avril

Feu à Sainte-Marie: six personnes ont perdu leur logement

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10 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Six personnes habitaient l'édifice à logement qui a été détruit par les flammes ce jeudi 9 avril sur Rue Notre Dame Sud à Sainte-Marie, près du Parc du Mai.

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Marie avait reçu un appel vers 13 h 30 pour un feu de résidence. À leur arrivée, personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment enflammé.

« On avait une maison qui était presque en embrasement généralisé quand on est arrivé, on avait une maison à côté qui avait très très chaud, on avait un terrain en face où le feu courrait sur la pelouse et dans les arbres vers d'autres maisons. Par la suite, on a eu un feu au coin d'une autre rue, quand même à une bonne distance de là, où le feu a pris dans le grenier à cause des tisons de la première maison qui s'étaient propagés », a détaillé Serge Fecteau, directeur du SSI de Sainte-Marie.

Les services de sécurité incendie de Saint-Elzéar, de Sainte-Marguerite et de Vallée-Jonction ont été demandés en entraide. Une cinquantaine de pompiers étaient donc sur place.

Les pompiers de Sainte-Marie ont oeuvrés jusqu'à 22 h 30.

La première résidence qui a brûlée est une perte totale, tandis que celle où le feu avait pris dans le toit a pu être sauvée. « On a coupé une partie du toit et on a attaqué par le grenier, on a réussi à l'arrêter. Et la maison voisine de celle qui a brûlée à un mur très endommagé, mais tout est là. »

La cause de l'incendie est toujours sous enquête au moment d'écrire ces lignes.

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