Deux arrestations à Saint-Lambert-de-Lauzon

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce, a procédé ce matin à deux arrestations pour des infractions relatives au recyclage des produits de la criminalité.

Une femme de 33 ans et un homme de 34 ans ont été arrêtés à une résidence sur le Chemin du Parc à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Jonathan Leblanc devrait comparaître aujourd’hui pour des infractions perpétrées entre septembre 2022 et février 2025 relatives au recyclage des produits de la criminalité.

La femme devrait, pour sa part, être libérée avec des conditions à respecter telles que s’abstenir de communiquer avec d’autres personnes arrêtées précédemment dans le cadre de cette enquête.

Rappelons que des perquisitions visant le démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants dans les régions des Laurentides, de Québec et du Bas-Saint-Laurent avaient eu lieu en février, en mai et en décembre 2025. Des arrestations avaient aussi eu lieu en mai 2025 et en janvier dernier.

Toute information en lien avec le recyclage des produits de la criminalité ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.