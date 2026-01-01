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À Saint-Georges

Une petite cabane à sucre rasée par un incendie la nuit dernière

durée 16h15
10 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Une petite cabane à sucre a été rasée par un incendie la nuit dernière au 19 659, 25e avenue à Saint-Georges.

Le Service de sécurité incendie de la ville a reçu l'appel vers 4 h 15 dans la nuit de jeudi à vendredi, pour un feu dans une petite cabane à sucre qui abritait quelques équipements à l'intérieur. 

À l'arrivée des pompiers, l'embrasement était généralisé donc ils se sont mis en mode défensif. Il n'y a pas eu de propagation et personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment qui est finalement une perte totale.

Pour ce qui est de la cause, Frédéric Morin, le chef des pompiers a expliqué que la cabane à sucre avait été utilisée dans la soirée et qu'un tison s'était probablement logé dans la bâtisse avant de couver une partie de la nuit et déclencher l'incendie.

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