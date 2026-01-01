Saint-Georges: une collision suivie d’un incendie fait deux blessés

Une collision impliquant deux véhicules est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, vers 0 h 30, à l’intersection de la 16e Rue et de la 1re Avenue Clermont-Pépin, à Saint-Georges.

L’accident, qui a mené à un incendie, a fait deux blessés, dont un grièvement. Selon les informations de la Sûreté du Québec, un véhicule circulant en direction ouest aurait percuté un autre véhicule qui était immobilisé en direction est.

Avec la force de l'impact les deux véhicules ont dévié de leur trajectoire avant de terminer contre un poteau. L’un des véhicules a ensuite pris feu.

« Nous avons été appelés pour une désincarcération et un incendie de véhicule vers 0h30. En arrivant sur place, un des deux véhicules était en flamme et les deux personnes avaient été sorti des véhicules. Nous avons procédé à l'extinction et le feu ne s'est pas propagé », a indiqué Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges.

Le conducteur du véhicule en circulation, un homme d'une trentaine d'année, a subi des blessures importantes et a été transporté à l'Hôpital de Saint-Georges. Néanmoins, la Sûreté du Québec a indiqué que l’on ne craint plus pour sa vie. L’autre conducteur, un homme dans la vingtaine, a quant à lui subi des blessures mineures.

Toujours selon la Sûreté du Québec, le conducteur du véhicule qui circulait vers l'ouest, aurait pu avoir les capacités affaiblies par l'alcool. Des échantillons sanguins ont ainsi été prélevés et des accusations pourraient être déposées prochainement.

Un reconstitutionniste en enquête collision a aussi été demandé afin de comprendre les circonstances de l'accident. La route a été fermée une bonne partie de la nuit pour permettre le travail des enquêteurs, avant d’être rouverte par la suite. L'enquête est toujours en cours.