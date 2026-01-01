Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Cette nuit

Saint-Georges: une collision suivie d’un incendie fait deux blessés

durée 11h05
11 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Une collision impliquant deux véhicules est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, vers 0 h 30, à l’intersection de la 16e Rue et de la 1re Avenue Clermont-Pépin, à Saint-Georges.

L’accident, qui a mené à un incendie, a fait deux blessés, dont un grièvement. Selon les informations de la Sûreté du Québec, un véhicule circulant en direction ouest aurait percuté un autre véhicule qui était immobilisé en direction est.

Avec la force de l'impact les deux véhicules ont dévié de leur trajectoire avant de terminer contre un poteau. L’un des véhicules a ensuite pris feu.

« Nous avons été appelés pour une désincarcération et un incendie de véhicule vers 0h30. En arrivant sur place, un des deux véhicules était en flamme et les deux personnes avaient été sorti des véhicules. Nous avons procédé à l'extinction et le feu ne s'est pas propagé », a indiqué Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges.

Le conducteur du véhicule en circulation, un homme d'une trentaine d'année, a subi des blessures importantes et a été transporté à l'Hôpital de Saint-Georges. Néanmoins, la Sûreté du Québec a indiqué que l’on ne craint plus pour sa vie. L’autre conducteur, un homme dans la vingtaine, a quant à lui subi des blessures mineures.

Toujours selon la Sûreté du Québec, le conducteur du véhicule qui circulait vers l'ouest, aurait pu avoir les capacités affaiblies par l'alcool. Des échantillons sanguins ont ainsi été prélevés et des accusations pourraient être déposées prochainement.

Un reconstitutionniste en enquête collision a aussi été demandé afin de comprendre les circonstances de l'accident. La route a été fermée une bonne partie de la nuit pour permettre le travail des enquêteurs, avant d’être rouverte par la suite. L'enquête est toujours en cours.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Combien de camions roulent avec de «faux papiers», s'interroge Nathalie Poulin?

Publié hier à 18h00

Combien de camions roulent avec de «faux papiers», s'interroge Nathalie Poulin?

«Il y en a combien d'entreprises (de transport) qui ont payé pour avoir des faux papiers (d'inspection mécanique) pour leurs camions et qui roulent présentement sur les routes du Québec? Ça n'a pas de sens, c'est inconcevable.» C'est ce qu'a déclaré la mère d'Alexandra Poulin — la femme de 26 ans morte lors du terrible accident survenu le 18 ...

LIRE LA SUITE
Une petite cabane à sucre rasée par un incendie la nuit dernière

Publié hier à 16h15

Une petite cabane à sucre rasée par un incendie la nuit dernière

Une petite cabane à sucre a été rasée par un incendie la nuit dernière au 19 659, 25e avenue à Saint-Georges. Le Service de sécurité incendie de la ville a reçu l'appel vers 4 h 15 dans la nuit de jeudi à vendredi, pour un feu dans une petite cabane à sucre qui abritait quelques équipements à l'intérieur.  À l'arrivée des pompiers, ...

LIRE LA SUITE
Feu à Sainte-Marie: six personnes ont perdu leur logement

Publié hier à 11h00

Feu à Sainte-Marie: six personnes ont perdu leur logement

Six personnes habitaient l'édifice à logement qui a été détruit par les flammes ce jeudi 9 avril sur Rue Notre Dame Sud à Sainte-Marie, près du Parc du Mai. Le Service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Marie avait reçu un appel vers 13 h 30 pour un feu de résidence. À leur arrivée, personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge