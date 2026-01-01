Près de 10 000 foyers privés d'électricités dans les Etchemins

Le site internet d'Hydro Québec indique que plusieurs milliers de foyers des Etchemins sont sans électricité, depuis 9h16 ce dimanche matin, à cause d'une panne liée à un bris d'équipement.

La panne touche les secteurs du Lac-Etchemin, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Cyprien, Sainte-Justice, Sainte-Camille-de-Lellis, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Magloire, Sainte-Sabine jusqu'à Saint-Fabien-de-Panet, Lac-Frontière, Saint-Just-de-Bretenières et Sainte-Lucie-de-Beauregard.

À noter que le site d'info-pannes ne mentionne pas, à l'heure d'écrire ces lignes, l'heure de rétablissement. Vous pouvez suivre en temps réel la situation en cliquant ici.