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Bris d'équipement

Près de 10 000 foyers privés d'électricités dans les Etchemins

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12 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le site internet d'Hydro Québec indique que plusieurs milliers de foyers des Etchemins sont sans électricité, depuis 9h16 ce dimanche matin, à cause d'une panne liée à un bris d'équipement.

La panne touche les secteurs du Lac-Etchemin, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Cyprien, Sainte-Justice, Sainte-Camille-de-Lellis, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Magloire, Sainte-Sabine jusqu'à Saint-Fabien-de-Panet, Lac-Frontière, Saint-Just-de-Bretenières et Sainte-Lucie-de-Beauregard. 

À noter que le site d'info-pannes ne mentionne pas, à l'heure d'écrire ces lignes, l'heure de rétablissement. Vous pouvez suivre en temps réel la situation en cliquant ici

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