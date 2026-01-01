L'église de Saint-Romain est la proie des flammes

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L'église de la Municipalité de Saint-Romain est actuellement touchée par un important incendie qui aurait débuté peu avant 19h, ce lundi 13 avril.

Actuellement, le service de sécurité incendie de Saint-Romain est sur place, ainsi que ceux de Lambton, Saint-Sébatien et Lac-Mégantic qui ont été appelés en entraide.

Des personnes présentes sur place nous ont informé qu'une pelle mécanique a commencé à mettre le bâtiment à terre.

Un délestage à distance a également été demandé pour faciliter le travail des pompiers. La panne liée à ce délestage concerne plus de 2800 adresses.

Pour information, la construction de cette église avait débuté en 1893, d'après les plans d'Alfred Préfontaine.