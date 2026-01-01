Face-à-face mortel à Scott: un paquet de cigarettes en cause

C'est en voulant récupérer un paquet de cigarettes que le conducteur d'une camionnette a dévié de sa voie, sur l'autoroute 73, et frappé de plein fouet la voiture de Camille Breton-Carrier, qui venait en sens inverse.

C’est ce qui ressort du rapport du coroner, Me Donald Nicole, concernant cet accident survenu le 10 octobre 2025 à Scott, et qui a provoqué le décès de la jeune femme de 24 ans, résidente de Sainte-Marie.

Selon les informations colligées au cours de l’investigation, vers 17 h 25, Mme Breton-Carrier circulait au volant de sa voiture, en direction sud dans une zone de travaux, lorsqu’une camionnette qui circulait en sens inverse, a soudainement changé de voie et est entrée en collision frontale avec son véhicule.

Sous la force de l’impact, la camionnette est montée sur la partie avant de la voiture et a écrasé le toit. Mme Breton-Carrier, qui portait sa ceinture de sécurité, est demeurée incarcérée dans son véhicule, rapporte le coroner. Après avoir été extirpée de son véhicule par les services d'urgence, la jeune femme n’avait plus de signes vitaux. Son décès a été constaté à distance.

Le conducteur de la camionnette a expliqué qu’il avait dévié de sa voie «en tentant de récupérer ses cigarettes, sans plus de détails», peut-on lire dans le rapport. L’enquête démontre qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité et qu’il «avait relâché l’accélérateur une seconde avant l’impact avec le premier véhicule et qu’il n’avait jamais appuyé sur les freins avant la première collision» alors qu’il circulait à une vitesse de 88 km/h au moment de celle-ci.

Selon les témoins et l’enquête policière, la vitesse, la visibilité, la signalisation routière, l’infrastructure routière, l’état de la chaussée et les conditions météorologiques ne sont pas en cause dans l’accident.

Signalons que le chauffeur fautif n'a fait l'objet d'aucune accusation en lien avec les causes de cet accident mortel, qui a aussi impliqué quatre autres véhicules et blessé trois personnes.