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Sûreté du Québec

Opération nationale de sécurité routière aujourd'hui

durée 09h00
15 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec procède aujourd’hui à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble du territoire.

Les policiers interviendront sur les comportements problématiques en lien avec les collisions impliquant des véhicules lourds. Bien qu’ils ne représentent que 2.9% de l’ensemble des véhicules en circulation et ne soient pas tenus responsables dans la majorité des collisions, ils demeurent impliqués dans 25,7% des collisions mortelles et plus de 15% des collisions graves.

Une opération de cette envergure visant à sécuriser le transport scolaire a également été réalisée l’année dernière, le 9 septembre 2025.

L’opération portera une attention particulière aux causes de collisions impliquant les véhicules lourds soit le non-respect des règles de circulation (ex.: Céder le passage), la vitesse, le suivi de trop près, les capacités affaiblies, et la distraction.

Cette approche d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport La vie humaine, au cœur de nos actions, qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire. Des mesures touchant chacun des axes de la stratégie sont mises en œuvre par la SQ ainsi que ses partenaires, afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.

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