Contrebande d'alcool: plus de 10 000 $ d'amendes pour un établissement de Saint-Victor

Un établissement licencié «situé sur la rue du Séminaire à Saint-Victor», vient d'être condamné à payer plus de 10 000 $ pour de la contrebande d'alcool.

C'est la Sûreté du Québec qui en a fait l'annonce en fin d'après-midi aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, sans préciser le nom du commerce en question.

Les condamnations font suite à une enquête entreprise en janvier 2025 et une opération menée le 4 février 2025, par deux policiers de la MRC Beauce-Centre, un coordonnateur du Service des enquêtes sur la contrebande et le lieutenant aux opérations du Centre de services de la SQ.

À ce moment-là, les policiers ont réalisé une perquisition et saisi près de 500 litres d’alcool, en plus d’interpeller deux individus qui seraient impliqués dans la contrebande et la vente d’alcool illicite dans le secteur.

Le dossier étant finalisé, le Bureau des infractions et des amendes, a rendu son verdict et fixé les amendes:

— 2 776 $ pour avoir vendu des boissons alcooliques sans être muni d’un permis;

— 311$, pour avoir induit le public à croire qu’il était autorisé à vendre de la boisson alcoolique (faux permis affiché);

— 1524$, pour avoir illégalement gardé des boissons alcooliques dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité;

— 593$, pour avoir gardé des vins non achetés à la Société des alcools du Québec.

De plus, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec a imposé 20 jours de suspension à l’établissement, ainsi qu'une peine pécuniaire de 5 000 $.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande d’alcool peut être communiquée en tout temps, et de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.