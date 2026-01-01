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Notre-Dame-des Pins et Saint-Georges

Saisie de plus de 200 000 cigarettes de contrebande

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29 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une opération policière, menée hier relativement à de la contrebande de tabac, a permis la saisie de près de 207 000 cigarettes, à Notre-Dame-des Pins et à Saint-Georges.

Ce sont des agents du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec ceux du poste de la MRC Beauce-Sartigan, qui ont effectué deux perquisitions, dans une résidence à Notre-Dame-des Pins, ainsi que dans un entrepôt situé à Saint-Georges.

Outre les cigarettes, les perquisitions ont permis la saisie de plus de 1030 grammes de cannabis séché, plus de 72 000$ en argent canadien, plus de 2500$ en devises américaines, et deux véhicules, saisis comme biens infractionnels. 

Un homme de 69 ans, et une femme de 59 ans, résidents de Notre-Dame-des-Pins ont été interpellés lors de l'opération. Tous deux s’exposent à des accusations relatives à la Loi concernant l’impôt sur le tabac, ainsi qu'à des infractions au Code criminel.  

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être  communiquée en tout temps, et de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle  au 1 800 659-4264.

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