Valérie Grenier recherchée par la police

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver Valérie Grenier, 35 ans, de Saint-Georges, recherchée en lien avec la violation de son ordonnance de mise en liberté.

Rappelons qu’en avril 2024, un homme dans la vingtaine avait été victime de voies de fait graves et séquestré dans une résidence de la 12e Avenue à Saint-Zacharie. Trois femmes avaient été arrêtées incluant Valérie Grenier, mais cette dernière aurait omis de se conformer à son ordonnance de mise en liberté et serait recherchée depuis juillet dernier. C’est la raison pour laquelle elle fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

Description

Taille : 1 m 65 (5 pi 5po)

Poids : 54 kg (119 lb)

Cheveux : noirs

Yeux : bleus

Tatouages bras gauche: visage d’une femme avec un doigt sur les lèvres, horloge avec chiffres romains, grenade près du coude, poing américain à l’avant-bras, carte à jouer avec image de « Joker » ou Harlequin sur la main.

Toute personne qui apercevrait cette femme est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Valérie Grenier peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.