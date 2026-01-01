La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 1er avril, vers 22 h, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la route du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore, en raison d’un feu avant droit défectueux. Lors des vérifications, ils ont constaté que le permis de conduire de la conductrice, une femme de 35 ans de Lévis, faisait l’objet d’une sanction. Elle a reçu un constat d’infraction de 524 $ pour avoir conduit alors qu’elle était sanctionnée pour une autre raison, ainsi qu’un second constat de 74 $ pour ne pas avoir eu en sa possession le certificat d’immatriculation du véhicule. Le propriétaire du véhicule s’est également vu remettre un constat de 524 $, pour avoir permis à une personne visée par une sanction de conduire son véhicule.

— Le 4 avril, vers 20 h 30, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre à l’intersection des rues Notre-Dame Nord et de la route Chassé, à Sainte-Marie. Sur place, ils ont constaté une odeur d’alcool émanant d’un conducteur. L’homme, âgé de 42 ans, de Sainte-Marie, a été placé en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Conduit au poste afin de fournir des échantillons d’haleine, il n’a pas respecté les consignes des policiers et n’a pas soufflé adéquatement dans l’éthylomètre, ce qui constitue un refus. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours et il a été libéré par citation à comparaître.

— Le 5 avril, un événement survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon a mobilisé d’importantes ressources policières à la suite d’une collision impliquant un véhicule laissé sans surveillance, sur la route 218 Ouest. À l’arrivée des policiers, le camion avait été abandonné et les portes étaient déverrouillées, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l’état de santé et à la sécurité du conducteur. Plusieurs démarches ont été entreprises afin de localiser ce dernier, incluant de nombreux appels auprès de ses proches, des vérifications auprès de sa conjointe et de membres de sa famille, ainsi qu’une visite à son domicile par le Service de police de Lévis. Des vérifications ont également été réalisées avec la collaboration du Service de police de la Ville de Québec. Le conducteur a finalement été localisé, sain et sauf, chez une connaissance à Lévis. Il a reçu un constat d’infraction pour ne pas avoir avisé les policiers de la collision, ainsi qu’un autre pour avoir laissé son véhicule sans surveillance, les portières débarrées. Cet événement met en lumière les nombreuses complications et les ressources importantes qui peuvent être mobilisées lorsqu’un véhicule est laissé sans surveillance à la suite d’une collision. Dans une telle situation, il est fortement recommandé de communiquer rapidement avec les policiers, afin de signaler la présence d’un véhicule abandonné. Cette démarche permet d’assurer la sécurité de tous, de valider l’état des personnes impliquées et d’éviter des inquiétudes ou des interventions inutiles.

— Le 10 avril, une motocyclette de marque Harley Davidson, noire, 2007 a été volé dans le secteur de Saint-Georges. Une enquête est en cours.

— Le 11 avril, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour une collision face à face, survenue près de l’intersection de la 1re Avenue et de la 16e Rue, à Saint-Georges. La vitesse du véhicule fautif est estimée à plus de 100 km/h où la limite de vitesse maximale est de 50km/h. L’homme de 32 ans, de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite dangereuse et pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue causant des lésions. Il a été conduit au Centre hospitalier pour des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Quant à l’autre conducteur, il a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

— Le 11 avril, plusieurs appels concernant des méfaits sur des résidences ont été répondus par des policiers de la MRC Beauce-Sartigan, dans le secteur de Saint-Georges pour des bris de vitre sur les maisons. Les bris étaient causés par des billes argentées d’un diamètre d’environ 2 cm. Lors de l’enquête, un véhicule suspect a été identifié, localisé et intercepté par les patrouilleurs. Un lance-pierre et des billes de métal ont été saisis à l’intérieur du véhicule et quatre individus suspects ont été rencontrés. Il s’agit de quatre hommes, âgés entre 19 et 20 ans, qui pourraient faire face à des accusations de méfait.

Aquaplanage

Dès que l’eau s’accumule sur la chaussée, il y a risque d’aquaplanage et de perte de contrôle de votre véhicule. La Sûreté du Québec désire sensibiliser les usagers de la route à ce phénomène.

Pour prévenir l’aquaplanage:

— Réduisez votre vitesse lorsqu’il pleut ou en présence de flaques d’eau;

— Circulez de préférence légèrement à côté des traces ou des ornières;

— Doublez la distance sécuritaire recommandée;

— Assurez-vous que vos pneus sont en bonne condition.

En cas d’aquaplanage, évitez toute manœuvre brusque sans freiner, tenez fermement le volant et gardez les roues orientées dans la direction vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Relâchez ensuite l’accélérateur afin de réduire la vitesse.

Consultez le site Internet de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) pour plus de conseils.