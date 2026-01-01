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Perquisitions d'armes à feu

Quatre arrestations à Beauceville

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16 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Trois hommes et une femme ont été arrêtés, tôt hier matin, à la suite d'une perquisition dans un logement de l’avenue Lambert, à Beauceville.

C'est le Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec qui a procédé à l'intervention, en lien avec des événements survenus au début du mois.

Les individus arrêtés sont Stéphanie Terrien, 38 ans, qui fait face à des accusations de possession d’une arme à feu sans permis valide; Samuel Duquet, 27 ans, Maxime Guérin, 28 ans, et Yannick Bouchard, 20 ans, devront répondre à des accusations de possession d’arme à feu, malgré une ordonnance d’interdiction.

Après avoir été rencontrées par les enquêteurs, ces personnes ont comparu devant la cour par visioconférence. 

D’autres accusations pourraient s’ajouter au fil de l’enquête, qui est toujours en cours.

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