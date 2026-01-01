Opération nationale de sécurité routière: plus de 5 600 constats d’infraction émis

Plus de 5600 constats d’infraction ont été émis par l’ensemble des intervenants, dans le cadre d'une opération nationale en matière de sécurité routière, menée mercredi sur l’ensemble du territoire québécois.

C'est la Sûreté du Québec qui a concerté les interventions en collaboration avec plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux.

Au nombre des constats émis, la première place revient aux excès de vitesse (+ 2 300), alors que plus de 200 conducteurs ont reçu des amendes pour utilisation du cellulaire ou autre appareil électronique au volant. Enfin, les corps policiers ont distribué plus de 2 500 constats pour des infractions diverses, dont auprès de cinq personnes arrêtées pour conduite d'un véhicule avec les capacités affaiblies.

Notons que cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport La vie humaine, au cœur de nos actions, qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.