Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Sûreté du Québec

Opération nationale de sécurité routière: plus de 5 600 constats d’infraction émis

durée 11h00
17 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus de 5600 constats d’infraction ont été émis par l’ensemble des intervenants, dans le cadre d'une opération nationale en matière de sécurité routière, menée mercredi sur l’ensemble du territoire québécois.

C'est la Sûreté du Québec qui a concerté les interventions en collaboration avec plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux.

Au nombre des constats émis, la première place revient aux excès de vitesse (+ 2 300), alors que plus de 200 conducteurs ont reçu des amendes pour utilisation du cellulaire ou autre appareil électronique au volant. Enfin, les corps policiers ont distribué plus de 2 500 constats pour des infractions diverses, dont auprès de cinq personnes arrêtées pour conduite d'un véhicule avec les capacités affaiblies.

Notons que cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport La vie humaine, au cœur de nos actions, qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quatre arrestations à Beauceville

Publié hier à 17h00

Quatre arrestations à Beauceville

Trois hommes et une femme ont été arrêtés, tôt hier matin, à la suite d'une perquisition dans un logement de l’avenue Lambert, à Beauceville. C'est le Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec qui a procédé à l'intervention, en lien avec des événements survenus au début du mois. Les individus arrêtés sont Stéphanie Terrien, ...

LIRE LA SUITE
Septuagénaire retrouvée dans une piscine: la coroner conclu à un accident

Publié hier à 10h00

Septuagénaire retrouvée dans une piscine: la coroner conclu à un accident

La coroner Me Monique Tremblay a publié son rapport concernant le décès accidentel d’Aline Morissette, retrouvée dans sa piscine le 5 août 2024. La femme âgée de 78 ans s’est malheureusement noyée dans la piscine de son domicile situé dans la 127e rue à Saint-Georges, la veille. Aline Morissette vivait à cet endroit avec son fils et avait ...

LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière

Publié le 15 avril 2026

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.  — Le 1er avril, vers 22 h, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge