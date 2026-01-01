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Valérie Grenier arrêtée à Saint-Joseph

durée 17h00
20 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

L'avis de recherche en vigueur depuis le 15 avril, pour retrouver Valérie Grenier, 35 ans, de Saint-Georges, vient d'être levé par la Sûreté du Québec.

En effet, elle s’est présentée elle-même au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, aujourd’hui, en lien avec l’omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté.

Rappelons qu’en avril 2024, un homme dans la vingtaine avait été victime de voies de fait  graves et séquestré dans une résidence de la 12e Avenue à Saint-Zacharie. Trois femmes  avaient été arrêtées incluant Valérie Grenier, mais cette dernière aurait omis de se conformer à son ordonnance de mise en liberté.

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