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Bulletin de la Sûreté du Québec

La semaine en bref sur la scène policière

durée 10h15
4 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. 

— Le 30 mai, un conducteur de 18 ans, de Saint-Georges, s’est fait intercepter par un agent de la MRC de Beauce-Sartigan, pour avoir circulé à 152 km/h dans la zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h. Le tout est survenu dans le Rang 6, à Saint-Honoré. On lui a remis un constat d'infraction de 1 318 $, assorti de 14 points d’inaptitude et d'une suspension de permis de sept jours, puisqu’il s’agit d’un grand excès de vitesse.

—  Le 30 mai, vers 16 h, un citoyen a rapporté qu’un véhicule a fait une sortie de route dans le 5e Rang, à Saint-Théophile. Le véhicule s’est retrouvé sur le côté. Sur place, les policiers ont constaté une odeur d’alcool provenant de l’haleine du conducteur. L’homme de 37 ans, de Saint-René, a été arrêté et conduit au poste pour les tests à l’éthylomètre. Il a échoué les tests d’haleine puisqu’il dépassait la limite d’alcool prescrite par la loi. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de conduite pendant interdiction, puisqu’il s’agit d’une récidive. Son permis de conduire a été suspendu et il a reçu un constat d’infraction pour avoir conduit avec de l’alcool, alors qu’il y avait une mention d'interdiction sur son permis.

Opération nationale concertée (ONC) – Vitesse et chantiers routiers

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), s’unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

C’est dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) Vitesse et chantiers routiers, qui se tiendra du 8 au 14 juin, que les policiers et les contrôleurs routiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière (CSR). Les comportements en lien avec la vitesse seront particulièrement ciblés.

À l’approche d’une zone de travaux, les usagers de la route doivent redoubler de prudence et faire preuve de vigilance pour assurer leur sécurité et celle des travailleurs.

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