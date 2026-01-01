Vallée-Jonction: un incendie suspect détruit une résidence

Un incendie, possiblement d'origine criminelle, a détruit une résidence, tôt ce matin, à Vallée-Jonction.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de l'endroit ont été alertés vers 4 h, ce jeudi 4 juin, par un voisin de la maison située sur le route 173, à la sortie Sud de la municipalité.

Personne ne se trouvait à l'intérieur de la maison.

La Sûreté du Québec a confirmé qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause de l'incendie, dont les indices laissent croire qu'il pourrait être d'origine criminelles. Des techniciens en scène d'incendie ont été dépêchés sur place.

Les pompiers ont mis environ trois heures à éteindre le brasier qui a rasé le bâtiment.

Dans le secteur, la route 173 a été fermée dans les deux sens pendant l'incendie.