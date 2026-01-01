Un incendie détruit une partie de l’entreprise S.S. Propane à Sainte-Marie

L’incendie qui a eu lieu samedi dernier au 257 route Chassé à Sainte-Marie a détruit environ un tiers des locaux de l’entreprise S.S. Propane & Services Spécialisés LF Inc.

C’est ce qui a été précisé par le directeur du Service de sécurité incendie de la ville, Serge Fecteau. « Mais on a pu sauver le reste », a-t-il ajouté.

Plusieurs pompiers ont été appelés en entraide notamment à cause de petits feux qui s’étendaient dans la forêt en arrière, soit ceux de Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite, Scott et Vallée-Jonction.

La cause de l’incendie serait accidentelle.