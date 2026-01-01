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Par les pompiers de Saint-Georges

Saint-Georges: une jeune femme sauvée des eaux de la rivière Chaudière

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21 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés vers 11h15, ce mardi 21 avril, pour une personne en détresse dans la rivière Chaudière, à Saint-Georges.

L'équipe de sauvetage nautique est arrivée très rapidement sur les lieux pour secourir une jeune femme qui s'était accrochée à une roche proche du pont David Roy. 

Selon le directeur du SSI de Saint-Georges, Frédéric Morin, la victime était en état d'hypothermie au moment de sa prise en charge. « La jeune femme était au milieu de la rivière dans un courant assez fort et dans l'eau froide », a-t-il indiqué à EnBeauce.com.

À noter que l'équipe des pompiers a été très rapide à se rendre sur place, car seulement 12 minutes ont été nécessaires entre l'appel au 911 et la sortie de l'eau de la femme. 

Cette dernière a ensuite été transporté au centre hospitalier. Les raisons de sa chute dans la rivière Chaudière ne sont pour le moment pas connues. 

 

 

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