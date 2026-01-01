Feu de cabanon à Saint-Georges

Un feu a endommagé un ensemble de six cabanons cet après-midi à Saint-Georges.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été alertés vers 16 h 15, pour ce léger incendie survenu au 853, de la 32e rue dans le secteur Ouest.

Des explosions ont été entendues, produites par l'éclatement de pneus entreposés à l'intérieur des cagibis, a expliqué Philippe Thibodeau, directeur-adjoint du SSI.

Le feu a été rapidement maîtrisé. Il n'y a pas eu de propagation vers l'immeuble à logements tout près.