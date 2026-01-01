Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Dernière heure

Feu de cabanon à Saint-Georges

durée 17h00
5 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un feu a endommagé un ensemble de six cabanons cet après-midi à Saint-Georges.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été alertés vers 16 h 15, pour ce léger incendie survenu au 853, de la 32e rue dans le secteur Ouest.

Des explosions ont été entendues, produites par l'éclatement de pneus entreposés à l'intérieur des cagibis, a expliqué Philippe Thibodeau, directeur-adjoint du SSI. 

Le feu a été rapidement maîtrisé. Il n'y a pas eu de propagation vers l'immeuble à logements tout près.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La semaine en bref sur la scène policière

Publié hier à 10h15

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.  — Le 30 mai, un conducteur de 18 ans, de Saint-Georges, s’est fait intercepter par un agent de la MRC de ...

LIRE LA SUITE
Vallée-Jonction: un incendie suspect détruit une résidence

Publié hier à 8h40

Vallée-Jonction: un incendie suspect détruit une résidence

Un incendie, possiblement d'origine criminelle, a détruit une résidence, tôt ce matin, à Vallée-Jonction. Les pompiers du Service de sécurité incendie de l'endroit ont été alertés vers 4 h, ce jeudi 4 juin, par un voisin de la maison située sur le route 173, à la sortie Sud de la municipalité. Personne ne se trouvait à l'intérieur de la ...

LIRE LA SUITE
Saisie de plus de 200 000 cigarettes de contrebande

Publié le 29 mai 2026

Saisie de plus de 200 000 cigarettes de contrebande

Une opération policière, menée hier relativement à de la contrebande de tabac, a permis la saisie de près de 207 000 cigarettes, à Notre-Dame-des Pins et à Saint-Georges. Ce sont des agents du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec ceux du poste de la MRC Beauce-Sartigan, qui ont effectué deux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge