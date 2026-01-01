Excès de vitesse et conduite en état d'ébriété... avec deux enfants à bord!

Un résident de Saint-Gédéon a été arrêté pour excès de vitesse et conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, alors que deux jeunes enfants se trouvaient à bord du véhicule qu'il conduisait.

L'interception est survenue le 17 avril, vers 19 h, par un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Sartigan, qui a capté un véhicule sur la route 173 à Saint-Théophile, circulant à une vitesse de 130 km/h, dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h.

L'agent a constaté que deux jeunes enfants prenaient place à bord, et qu'une odeur d’alcool émanait de l’haleine du conducteur. L’homme de 36 ans a échoué le test de l’appareil de détection approuvé (ADA). Il a fourni un taux supérieur à la limite permise par la loi.

Outre le constat d'infraction pour excès de vitesse, il a été accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours.

La semaine en bref

Voici un résumé d'autres interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 18 avril, à 1 h 30, un appel a été logé au poste de la MRC de Beauce-Sartigan, par un homme qui tenait des propos confus. Les agents ont rencontré cet homme de 64 ans, de Saint-Côme-Linière. Ce dernier les attendait en véhicule à la frontière canado-américaine, à Armstrong. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il a aussi été conduit au centre hospitalier de Saint-Georges, où un échantillon de sang a été prélevé pour analyse.

— Le 18 avril, vers 17 h 30, un agent du poste de la MRC de Beauce-Sartigan a répondu à un appel près de l’intersection de la route 269, et de la route du Comte, à Saint-Éphrem-de-Beauce, pour une violente sortie de route, où le véhicule a effectué plusieurs tonneaux. À la suite d’une brève enquête, il s’est avéré que le conducteur de 61 ans, résident d’Adstock, conduisait sans permis de conduire et a été arrêté pour avoir eu les capacités de conduite affaiblies par l’alcool. Il a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures et un échantillon de sang a été prélevé, afin d’avoir le taux d’alcool dans son sang. Des accusations pourraient être portées.